Drogas causam uma perda anual de soldados equivalente a um batalhão

O exército britânico perde todos os anos centenas de soldados - o equivalente a um batalhão - devido ao consumo de drogas, uma cifra muito superior aos mortos e feridos no Iraque ou no Afeganistão, informa um relatório publicado nesta sexta-feira.

Segundo um estudo do Royal United Services Institute (RUSI), um centro de análise militar, o número de soldados que consomem substâncias ilegais passou de 517 em 2003 a 769 no ano passado, o que equivale a quase um batalhão inteiro.

Além disso, a proporção de militares britânicos que consumiu cocaína quadruplicou no mesmo período, passando de 1,4 em mil em 2003 a 5,7 em mil no primeiro semestre de 2007, segundo este estudo.

O consumo de droga entre os soldados foi detectado durante exames obrigatórios impostos pelo ministério da Defesa.