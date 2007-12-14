Gluglu e Mendigo se despedem do Pânico com festa em SP

Vinicius Vieira, o Gluglu, e Carlos Alberto da Silva, o Mendigo, se despediram dos colegas de trabalho do Pânico na TV, da Rede TV!, na noite de quinta-feira (13), no bar Pueblo, em São Paulo.

Recém contratados da Record, os humoristas se emocionaram com o carinho recebido dos amigos, como Sabrina Sato, Wellington Muniz (Ceará), entre outros.

Na nova casa, Gluglu e Mendigo irão integrar o casting do Show do Tom.