GNT nega que fez proposta para Daniella Cicarelli

Na tarde desta sexta-feira (14), a direção do canal pago GNT enviou comunicado à imprensa afirmando que, em nenhum momento, encaminhou proposta à apresentadora Daniella Cicarelli para assumir o comando do programa "Happy Hour" ou de qualquer outra atração do canal.
O GNT está analisando nomes para apresentar o programa, que retornará à grade de programação entre o final de março e início de abril. O nome de nova apresentadora será divulgado oportunamente.
Vale ressaltar que, até o momento, Cicarelli não assinou contrato de permanência na MTV, emissora na qual trabalha atualmente.
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