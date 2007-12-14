GNT nega que fez proposta para Daniella Cicarelli

Na tarde desta sexta-feira (14), a direção do canal pago GNT enviou comunicado à imprensa afirmando que, em nenhum momento, encaminhou proposta à apresentadora Daniella Cicarelli para assumir o comando do programa "Happy Hour" ou de qualquer outra atração do canal.



O GNT está analisando nomes para apresentar o programa, que retornará à grade de programação entre o final de março e início de abril. O nome de nova apresentadora será divulgado oportunamente.

Vale ressaltar que, até o momento, Cicarelli não assinou contrato de permanência na MTV, emissora na qual trabalha atualmente.