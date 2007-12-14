Jovem desfigurada por pit bulls tem alta em PE

A estudante Daniele Cristine Alves Ferreira, 22 anos, atacada por dois pit bulls, no último dia 24 de novembro, teve alta hospitalar. Daniele, que teve o rosto dilacerado pelos animais, passou 19 dias internada no Hospital Memorial São José, no Recife (PE), onde realizou três cirurgias e 16 procedimentos de reconstrução muscular. O irmão da estudante, Pedro Henrique da Silva, 7 anos, também atacado pelos pit bulls já teve alta do hospital.

A recuperação e a determinação de Daniele surpreenderam os médicos. Segundo a equipe médica que cuidou da jovem, ela já recuperou 80% da mastigação, 50% da mobilidade das pálpebras e 40% dos movimentos faciais. Segundo o cirurgião plástico Carlos Lacerda, Daniele terá de se submeter dentro de 90 dias a nova cirurgia. Outras serão realizadas a cada três meses com o objetivo de devolver a forma do rosto da estudante. Além disso, receberá acompanhamento das áreas de fisioterapia muscular e motora, drenagem linfática e psicologia.

Daniele saiu do hospital acompanhado dos pais e demonstrando bom humor. Ela afirmou que a luta estava apenas começando. Daniele foi atacada quando tentava salvar o irmão Pedro dos pit bulls, no bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

Proibição

Nesta quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Jaboatão aprovou por unanimidade, projeto de lei que proíbe a criação e a circulação de cães da raça pit bull no município. Pela norma, quem desobedecer à lei fica sujeito a multa de R$ 3 mil. O projeto vai agora para sanção do prefeito Newton Carneiro.