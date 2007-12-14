Jovem: saiba tudo sobre tatuagens

O que você quer saber?

Que tatuagem eu faço?

Para escolher um desenho, nada melhor do que ler e pesquisar muito. As revistas especializadas são um prato cheio para os que estão sem idéia. Os estúdios também possuem um grande arquivo de desenhos e fotos. É só chegar e soltar sua imaginação. Além disso, o próprio tatuador vai te ajudar a elaborar ou aperfeiçoar a tattoo. Por isso, ir a um estúdio de sua confiança é essencial para o sucesso de seu desenho.

Fazer tatuagem dói?

Sim, dói. A dor se modifica de acordo com a pessoa. Uns sentem mais, outro menos. Alguns lugares do corpo doem mais (cotovelo, pé, tornozelo...). Onde tem bastante terminações nervosas também (parte interna do braço, por exemplo). Se o fato de sentir dor te incomoda tanto, converse bastante com o profissional. Ele é a pessoa mais indicada para dar algumas dicas.

Tem uma idade mínima para fazer a tattoo?

Em geral, você só pode fazer uma tatuagem quando completa 18 anos. Antes disso, somente com a autorização dos pais.

Posso pegar AIDs fazendo uma tattoo?

"Existe o risco de transmissão, mas ele é muito baixo. A perfuração da pele é superficial e, hoje em dia, com todos os métodos de assepsia, essa possibilidade é quase nula. Por isso, você precisa conhecer muito bem o profissional que irá te tatuar. Entretanto, a transmissão do vírus da hepatite C é mais alta, o que pode acarretar uma hepatite crônica e cirrose. Existe tratamento, mas ainda não é totalmente eficaz", afirma Murilo Souza, médico residente do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Peles negras também podem ter uma tattoo?

Claro que sim. Um bom tatuador leva em conta diversos aspectos. A cor da pele é um deles. Ele irá escolher um desenho e tonalidades de cor que combinam com você.

O sol é um inimigo da tatuagem?

Sim. Tanto antes como depois. Você não deve tomar muito sol antes de fazer sua tatto, pois sua pele pode descascar e ficar fraca. Depois de fazer, o legal é usar um protetor solar no local. Uma tattoo bem feita é difícil de desaparecer, mas você também precisa contribuir...

Quando é a melhor época para fazer uma tattoo?

O inverno e outono seriam as opções, pois você ficará bem longe do que pode prejudicar o desenho (sol, água do mar, piscina...). Entretanto, você escolhe.

Uma tatuagem pode ser removida ou pode ser coberta por outra tatuagem?

Sim. A técina com laser permite apagar ou enfraquecer o desenho da tattoo. Dependendo do desenho, pode-se precisar de até dez sessões. Cada uma custa cerca de R$ 300, ou seja, o custo da remoção é bem mais alto do que o do feitio. Lembre-se: esta técnica só pode ser feita por um médico. Outra opção é pedir para o tatuador cobrir o desenho com um outro modelo.