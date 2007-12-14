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Saiba o que vai acontecer nas novelas desta sexta

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 14/12/2007 às 11:33

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A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras


Malhação (Globo, 17h)
Pedro se ofende. Peralta confirma a Gisele que sabe tocar guitarra e ela se declara. Yasmin flagra os dois juntos. Adriano entrega para Béatrice os papéis sobre a abertura de capital do colégio que Félix deve assinar. Fernandinho e Domingas sugerem a Adriano o uniforme obrigatório no colégio. Professora Forte volta a pedir ajuda a Montanhas para ser mais feminina. Isidoro promete ajudá-la também. Gustavo tenta convencer Gisele que Bodão foi o autor do vídeo, mas ela não acredita. Yasmin segura o braço de Gisele com força. Gisele machuca o pé ao tentar se livrar. Adriano sugere a Béatrice que converse com os professores sobre os suspeitos pelo vandalismo nos dormitórios. Bodão visita Gisele e promete ajudá-la a se recuperar a tempo da apresentação de balé. Daisy pensa em uma forma de impedir que Angelina a acompanhe no almoço. Montanhas pede a Adriano para acompanhá-lo na reunião com os professores. Angelina e Pedro encontram a sala de convivência desarrumada. Orfeu se oferece para ajudar Eneida a inscrever o colégio no concurso estadual de teatro estudantil. Pedro e Angelina flagram Domingas no meio da bagunça.


Desejo Proibido (Globo, 18h)
Miguel diz que voltou para pedir a mão de Laura em casamento. Laura diz que já sabe qual é o compromisso ao qual ele é preso. Miguel insiste que está disposto a tudo, mas Laura garante que não quer ser responsável pela sua decisão e que é melhor que eles se separem. Miguel fica estupefato quando Laura joga as flores no chão e manda que Miguel não a procure mais. Purezinha serve comida de dieta para Brasil, que sofre. Nezinho pede dinheiro para resolver o problema de Brasil. Madalena sugere ensinar passos novos de maxixe para as meninas. Trajano surpreende Nezinho levando um prato de torresmos para Brasil. Cândida e Chico discutem em qual das casas Laura e Henrique vão morar. Henrique diz que a decisão será de Laura. Laura decide continuar morando com Chico. Cândida diz que já escolheu a modista da capital para fazer o vestido de noiva. Laura insiste que a roupa seja feita por Guará. Cândida diz a Laura que convidou pessoas influentes. Laura faz questão de que as pessoas de Passaperto sejam convidadas. Henrique apóia a noiva. Miguel diz a Inácio que vai mandar um telegrama ao arcebispo para que ele interrompa seu processo de desligamento da igreja. Cândida diz a Henrique que não quer ser deixada de lado e exige que ele prometa que não irá abandoná-la. As filhas de Trajano mentem que estudaram francês a tarde inteira e deixam o pai feliz. Trajano passa perfume e Madalena repara. Miguel diz a Inácio que seu romance com Laura foi só um sonho, do qual agora ele acordou.


Sete Pecados (Globo, 19h)
Pedro aceita a idéia de Beatriz. Gabriel aconselha Custódia a se mudar para a vila para tentar encontrar o anjo perdido. Rebeca aluga o quarto de Daniela para Custódia. Daniela é obrigada a dormir no quarto de empregada. Aquiles se oferece para levar Eliete à escola. Eliete desabafa com Aquiles sobre a imaturidade de Ariel. Aquiles não tem coragem de dizer que viu Ariel e Simone juntos. Romeu obriga Juju a ir ao médico. Lineu não entende porque Zizi quer terminar o noivado. Antero diz a Adalgisa que ficou com pena de Lineu. Sandro conversa com Xongas e Estela sobre a frieza de Gina. Estela se oferece para falar com Gina e descobrir o que está acontecendo. Miriam tenta conversar com Gina, mas a menina não dá abertura à diretora. Vicente marca um encontro para conversar com Simone. Régis é abordado por um agente interessado em ajudá-lo a participar de lutas e ganhar dinheiro. Clarice aconselha Aquiles a apoiar Eliete no que for preciso, para mais tarde ser recompensado. Juju tem que fazer uma bateria de exames e teme estar com uma doença grave. Gina se recusa a conversar com Estela. Lineu não se conforma com o fim do noivado. Lineu passa mal e é levado para o hospital. Marli avisa Zizi sobre o estado de saúde de Lineu. Vicente pede a Simone que se afaste de Miriam e de Benta. Beatriz diz a Amadeu que passou o tempo todo com Pedro na festa. Beatriz explica que não contou a ninguém antes, pois Dante é ciumento.


Duas Caras (Globo, 21h)
Juvenal pede que Guigui o ajude a se arrumar para o encontro com a Condessa. Na demolição da casa de Manoel, é encontrada uma cave com vinhos raríssimos e um baú cheio de moedas de ouro. Célia passa mal. O delegado Raposo apreende tudo e diz que todos devem prestar depoimento na delegacia. Ezequiel pergunta a Maria Paula se ela conhece um menino chamado Adalberto. Silvano interrompe a conversa. Maria Paula marca encontro mais tarde com Ezequiel. Juvenal vê Solange e Gislaine descendo de um carro com vários rapazes e não gosta. Misael ameaça Gislaine. Evilásio o acalma. Solange garante a Juvenal que não aconteceu nada e que o grupo ficou na praia perto da barraca de Bernardo. Juvenal diz que ela só vai agora à praia quando ele autorizar e com um segurança. Solange pergunta se Juvenal tem raiva dela e ele garante que a ama muito. Os dois se abraçam. Misael pede desculpas à filha. Gislaine garante que está arrependida e pede perdão ao pai. Heriberto garante que a posse será inesquecível. Sílvia aguarda Ferraço e humilha Bárbara. As meninas da uisqueria adoram Dorgival e insistem com Jojô para que ele seja o queridinho delas. O delegado diz que Célia precisa comprovar a propriedade das moedas e que a Prefeitura é a dona do imóvel. Célia diz que está sendo roubada e acaba presa. Clarissa pede ajuda de Antônio, que reluta, mas acaba pagando a fiança.


Amor e Intrigas (Record, 20h30)
Kiko chega ao bar onde estão Pedro, Antônia e Janaína e senta-se à mesa com eles. Quando o garçom leva a conta para Kiko pagar, ele abre sua carteira, onde aparece a mesma foto que Celeste mostrou para Janaína. Todos estão distraídos e não vêem a foto. Marcos certifica-se de que Cristina está dormindo, levanta e sai do quarto. Ele vai até a casa de Vitória e os dois transam na praia. Cristina acorda, estranha por não ver Marcos ao seu lado e pergunta se alguém sabe onde ele está. Nesse instante, Marcos entra em casa e conta uma história mentirosa. Jacira trabalha entregando panfletos em frente a uma lanchonete. Todos entram no carro e vão embora de Búzios. Petrônio se despede de Débora e ela comenta que eles podiam se encontrar no Rio, mas ele desconversa e vai embora. Pedro mostra os livros de Paco para Mário e ele diz que irá dar uma olhada. Hugo diz para Celeste que não quer falar de Francisco e ela acha estranho. Ela insiste para ele contar o que sabe e no momento em que Hugo vai falar, Petrônio chega e encara o menino. Quando Celeste se afasta, Petrônio puxa Hugo para um canto e faz ameaças contra ele. Sérgio e Joyce conversam sobre 'Francisco' e ele diz que continua desconfiado.


Caminhos do Coração (Record, 22h)
Marcelo abre a porta e um funcionário do hotel diz ter um problema no encanamento. O funcionário reconhece Marcelo Beatriz consegue pegar o spray, mas quando vai usá-lo, Vlado pega o frasco de sua mão. Ele joga o spray na cara de Beatriz, que desmaia, e morde o pescoço dela. Júlia acorda, pede para Vlado não matá-la e ele também joga o spray na cara dela, que cai desmaiada. O mutante diz que agora é o dono do mundo e vai embora. Noé enfrenta o lobisomem, que tenta atacá-lo, e atira uma faca em sua direção. O lobisomem se fere e foge, urrando com raiva de Noé. Helga continua pedindo para Eric não atirar, quando Ramon pula em cima dele e agarra a arma. Os dois lutam e alguns tiros são disparados. Ramon tenta morder Eric, que lhe dá um chute. Ramon cai. Eric consegue pegar a arma de novo e quando vai atirar, Helga acerta um vaso em sua cabeça. Ramon volta ao normal e beija Helga. Ele pega a arma e aponta para Eric, mas Helga o impede de atirar. Helga chama Ramon para fugir e os dois vão embora juntos. Perpétua consegue convencer Felipe de ser uma mutante e Bianca fica feliz. Paola também leva um susto ao encontrar Vavá, que rosna. O funcionário pensa ter visto Marcelo numa propaganda, mas não tem certeza e tenta lembrar. Marcelo e Maria se olham tensos. Lucas discute com Cassandra por causa de Célia. Altina e Simone entram na sala, a tempo de ouvir Vavá falar que irá morder Lúcia, Paola e Danilo. Altina abraça Vavá e o manda parar de ameaçar as pessoas. Os dentes dele voltam ao normal e todos ficam aliviados. Gúdi discute com um homem dentro da cadeia e os dois começam a brigar. Amália descobre que Célia e Lucas estão namorando e acusa Rodrigo de tê-la procurado só porque levou um fora. Célia diz para Batista que ainda não esqueceu Rodrigo. Aristóteles e Irma se beijam no alto da escada, no momento em que Regina entra na sala e fica chocada com o que vê. Irma se assusta e empurra Aristóteles, que cai da escada e fica desacordado Marcelo mostra para Maria as fotos de quem ele desconfia ser os mandantes dos crimes. Ela diz que decidiu ficar com o dinheiro e irá usá-lo para o bem. Aristóteles acorda e acusa Irma de tentar matá-lo. Os dois começam a discutir. Júlia e Beatriz ficam preocupadas por terem sido mordidas por Vlado. Teófilo tenta terminar sua jangada e Ágata chora, preocupada com Aquiles. Os dois ouvem o rugido de Felina, que se aproxima deles. Felina aponta para Teófilo e diz que voltou para ver se ele tem mesmo o poder de um dragão. Aquiles encontra Gór e fica hipnotizado por ela.


Amigas e Rivais (SBT, 20h45)
Rosana mata Dr. Salvatore e foge. Ansiosas, Yolanda, Gardenia e Sheyla vão a banca de jornais para ver se a entrevista com o colunista social foi publicada. Foto de Gardênia é estampada na capa do Jornal, mas com uma manchete desagradável. Emissores de TV anunciam que o corpo de Dr. Salvatore foi encontrado na banheira de um motel. Laura conta a Beto que Roberto a pediu em casamento. Ele fica irritado e pede para ela não aceitar. Padre Emiliano vai a casa de Mara para falar sobre a possível adoção. Na faculdade, Beto conta para Olívia e Helena que Nicole vai gravar um CD. Olívia passa mal e conta para a sogra, D. Nídia que tem AIDS.


Dance Dance Dance (Band, 20h15)
Lígia discute com Lúcio e dá um tapa na cara dele. Estéfano deixa Daniela ficar com Eva por uma noite. Bernstein esconde que foi seqüestrado. Suzy conta a Sofia que Ming foi procurá-la na pensão. Vilma vai até a FVM e diz que é auditora da Ecotel. Sheila experimenta o lanche de Celeste e resolve adicioná-lo ao cardápio. Sofia se encontra com Vilma e quase perde a paciência. Amanda não aceita a separação e diz a Rafael que não assinará divórcio. Lúcio sabota carro de Lígia. Paulo diz a Christian que acha que Tatiana morreu. Maria e Dr. Wagner se beijam. Araci questiona Sofia sobre Ming. Lígia fica sem freios e perde o controle do carro.

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