Xuxa perde programa infantil na Globo

Alvo de boataria há semanas, o fim do programa infantil "TV Xuxa" foi oficialmente confirmado nesta terça-feira à noite pela Central Globo de Comunicação.
A partir de 1º de janeiro, as manhãs da TV Globo serão ocupadas provisoriamente pelos desenhos da "TV Globinho", permanecendo assim até abril, quando estréia a nova grade de programação do canal.
Segundo o comunicado enviado pela TV Globo, a apresentadora ganhará um novo programa, voltado para as crianças e para a família, nos sábados à tarde.
"No processo de evolução da sua carreira, a apresentadora Xuxa estréia em 2008 um programa com novo formato. A partir de abril, Xuxa apresentará um programa vespertino, aos sábados, com muita interatividade e dedicado às crianças e à família", diz o documento, na íntegra.
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