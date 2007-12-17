Adriana Alves e Olivier Anquier estão namorando

Adriana Alves foi fisgada pelo chefe de cozinha Olivier Anquier. A Condessa Finzi-Contini de Duas Caras, da Globo, conheceu seu atual namorado na noite de premiação do Troféu Raça Negra, no dia 18 de novembro, em São Paulo.
Segundo uma fonte conta a OFuxico, a paixão é tanta, que no dia no aniversário da atriz, na última quarta-feira (12), o apresentador, que mora em São Paulo, pegou seu carro e dirigiu sob forte chuva até o Rio de Janeiro. Tudo para passar a data a seu lado.
Procurada pela reportagem de OFuxico, a assessoria da atriz confirma o romance.
"Eles estão juntos há um mês e o namoro vai muito bem."
Justiça
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Eventos climáticos
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Prejuízo
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