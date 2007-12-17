Alinne Moraes prestigia lançamento de coleção

Alinne Moraes foi conferir neste domingo (16) o lançamento da coleção de verão da marca Arezzo, em São Paulo, da qual estampa a campanha 2008.
Atriz posou para fotos ao lado dos donos da grife, Anderson Birman e Maythe Birman.
O casal Bruna Lombardi e Carlos Alberto Ricelli também aproveitou o domingo para participarem do lançamento da campanha.
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