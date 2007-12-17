Flávia Alessandra faz exigências e se queima com a Mangueira

Flávia Alessandra andou espalhando que adoraria desfilar na Mangueira (como rainha de bateria, de preferência). Mas, segundo um dirigente da escola carioca, o empresário da atriz fez exigências como carro disponível para levá-la e buscá-la, camarim improvisado, melhores roupas etc. O empresário de Flávia não quis falar com a coluna para comentar o assunto.

