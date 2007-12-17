Franjas estão em alta, mas cada cabelo pede uma diferente

"As franjas estão com tudo nessa estação". A afirmação é do hairstylist Nilton Tamba. Quer uma prova? Naomi Campbell, Jennifer Garner, Keira Knightley e Cameron Diaz, já aderiram ao look e estão lindas.

Diferente das franjas lisas, simétricas e pesadas das estações passadas, este ano as versões que estão na cabeça das celebridades são mais leves, totalmente irregulares, bastante desfiadas e com as laterais mais longas, quase beirando a transparência.

Ficou com vontade de aderir à tendência? Então não esqueça de respeitar o seu cabelo e o seu formato de rosto, características fundamentais para obter um bom resultado na escolha do corte do cabelo. "Franjas mais pesadas, que descem até a linha das sobrancelhas, por exemplo, ficam ótimas em fios longos e lisos", afirma Nilton Tamba.

Cabelos médios, na altura da nuca, podem ser modernizados com uma franja curta e desfiada. Já os ondulados e compridos combinam com franjas médias. "Quem tem rosto e queixo alongados deve optar por cortá-las um pouco acima das bochechas, o que dá a impressão de rosto mais curto", afirma.

Lembra da franja da atriz Anne Hathaway em "O Diabo veste Prada"? "Ficou famosa por causa do filme, mas tem que ter o rosto fino e comprido porque costuma deixá-lo mais arredondado". Quem tem cabelos longos e quer dar um ar sofisticado ao corte deve escolher uma franjinha mais longa e escovada para o lado.

E atenção! Franjas também requerem um maior cuidado com o visual para não ficar desleixado. "Dependendo da franja o penteado pode ficar mais bagunçadinho, mas franjas pesadas e retas, por exemplo, devem ser mantidas sempre em ordem e escovadas", completa o hairstylist.