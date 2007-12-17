Grazi Massafera começa a preparação para o Carnaval

O relógio marcava 19h08 quando uma correria entre diretores da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio começou. Era a chegada de Grazi Massafera à Passarela do Samba, no Centro do Rio, na noite de domingo (16). Rainha da bateria pelo segundo ano consecutivo, Grazi correu para saudar o público que lotava as arquibancadas.
"Ai, que delícia esse povo", dizia a loura.
Sem a companhia de Cauã, que estava em São Paulo a trabalho, Grazi vestiu calça branca e camisa da Grande Rio. A atriz falou sobre o início da maratona rumo ao Carnaval.
"Comecei a malhar este mês e agora vou andar na areia da praia pra ganhar resistência, porque só quem fica na avenida o desfile todo é a bateria e a rainha. Tenho que estar preparada, senão a gente fica com a língua pra fora no final do desfile. Estou pegando firme, malho bastante a perna e o bumbum, tenho a perna fina e levando peso, trabalho a panturrilha pra ficar no esquema. O vôlei ajudou as outras partes", adianta.
Grazi acha que não é mais novidade na avenida e acredita que desta vez, mais experiente, saberá lidar melhor com as surpresas do Carnaval.
"Vou tentar não arrebentar a sandália de novo. Ano passado foi estréia, as pessoas não me acham mais novidade", avisa. Christiane Torloni, as gêmeas do Pan Bia e Branca, além de Marcos Paulo e Antônia Fontenelle, também participaram do ensaio técnico da Grande Rio.
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