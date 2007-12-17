Menos açúcares e a acne se vai...

Uma rotina alimentar com menos alimentos chamados glicêmicos, pode melhorar a sensibilidade à insulina e também ajudar a limpar o rosto da acne,a popular "espinha",que tanto "assusta" os adolescentes.

Pelo menos é o que mostra um estudo feita pela Universidade RMIT na Austrália. A pesquisa australiana analisou 43 homens entre 15 e 25 anos que, em 12 semanas, passaram pela dieta de baixa carga glicêmica e que apresentaram redução no peso corporal, uma maior sensibilidade à insulina e diminuição do risco da acne.

Os estudos revelam que alimentos como pão e batata,que elevam os níveis de glicose no sangue, podem contribuir para o aparecimento da acne.

Já os cereais com muita fibra e os feijões,considerados como tendo um baixo índice glicêmico,ajudam a impedir o aparecimento deste problema.