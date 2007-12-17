Pesquisadores israelenses confirmam virtudes de fungo contra o câncer

Cientistas israelenses confirmaram as virtudes terapêuticas de uma variedade rara de fungo utilizada há séculos pela medicina tradicional chinesa para tratar o câncer de próstata, anunciou na sexta-feira a Universidade de Haifa (centro de Israel).

Pesquisadores deste centro constataram que uma molécula produzida por este cogumelo, cujo nome científico é ganoderma lucidum, impede a proliferação de células cancerígenas na próstata, segundo o comunicado emitido pela universidade.

"Sabíamos que este fungo podia impedir a proliferação do tumor atuando no sistema imunitário. Os estudos realizados agora demonstraram que ele ataca diretamente as células cancerígenas", explicou à AFP o diretor da pesquisa, o médico Ben Zion Zaidman.

"Os resultados obtidos dão esperanças de desenvolver remédios para curar o câncer da próstata", acrescentou.

O ganoderma lucidum é um fungo que cresce em áreas florestais profundas e montanhosas. Cientistas japoneses conseguiram cultivá-lo nos anos 70, o que não tinham conseguido fazer os chineses.

O câncer de próstata é um dos mais freqüentes nos homens, e 543.000 novos casos são diagnosticados a cada ano.