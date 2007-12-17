Saiba o que vai acontecer nas novelas desta segunda

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras

Malhação (Globo, 17h)

Domingas nega ser a responsável pela bagunça. Félix planeja com Siqueira um golpe contra Joaquim. Conceição vai fazer um exame para detectar se foi contaminada. Béatrice e Adriano comunicam aos alunos sobre o uso de uniforme. Leonardo, Antonieta, Fortinho e Fortinha mostram sua nova música para Orfeu. Eneida conta a Gisele que se separou de Raul. Peralta maltrata Fernandinho. Domingas o defende. Gustavo diz a Angelina que vai falar com Joaquim para acelerar a indenização de sua família. Domingas e Fernandinho contam a Adriano e Béatrice que os alunos rejeitaram a idéia do uniforme. Angelina fica apreensiva com o almoço beneficente com Daisy. Bodão está confiante de que pode curar o pé de Gisele com a força de seu amor. Montanhas e Isidoro limpam possíveis focos de dengue no colégio. Angelina sugere a Domingas que faça um desfile para escolher o modelo do uniforme. Conceição decide contar toda a verdade à Angelina.

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Edith conta a Viriato que André está tocando flauta muito bem. André toca uma modinha para Viriato, que se emociona. Depois de ouvir Purezinha fazer um comentário sobre homens mais jovens, Madalena se tranca no quarto, olha a foto de João e chora. Belinda quer saber onde está a tuba de Galileu e Cidinha a acha no escritório de Viriato. Henrique fica furioso quando Ciro diz que Viriato está fazendo a pesquisa sobre o novo local da ponte. Anacleto sugere que as terras de Chico sejam logo desapropriadas e o coronel reage. Magnólia interrompe a reunião de Viriato com os fazendeiros, pedindo satisfações do marido. Purezinha manda a família se arrumar quando Nezinho fofoca que Cândida está chegando para entregar os convites. Viriato garante que Galileu deixou a tuba em sua casa depois do ensaio. Todos se decepcionam quando é Germano que chega à casa de Purezinha para entregar os convites do casamento. Cândida vai à casa de Viriato para entregar o convite e se indispõe com Magnólia. Miguel fica triste ao receber o convite. Guará faz a última prova do vestido de noiva de Laura e Miguel chega para fazer a bainha na batina de Inácio. Ele vê pela porta entreaberta Laura vestida de noiva e chorando. Guará conta para ela que Miguel a viu. Mariana chega à cidade para cuidar de Inácio. Ela e Miguel cuidam do padre, que está com febre. Escobar volta à cidade e Lázaro garante que Ana não pegou a sua balsa. Florinda decide com quem vai se casar. Laura vê Miguel com Mariana e fica indignada.

Sete Pecados (Globo, 19h)

Pedro promete a Amadeu que irá testemunhar contra Beatriz. Pedro quer saber se Beatriz será presa. Amadeu explica que não tem provas suficientes para incriminar Beatriz. Amadeu conta que está atrás de alguém que possa ter fabricado a bomba ou que esteja escondendo a estátua. Daniela avisa Carla que alguém deixou uma pasta para ela no balcão da chapelaria. Carla vai guardar a pasta no armário e se depara com vários morcegos. Adriano é obrigado a esvaziar a boate. Adriano diz a Gabriel e Berenice que internou Custódia novamente. Carla fala para Hércules que encontrou um cristal, a marca de Barão, dentro da pasta. Carla teme que Barão esteja vivo e queira se vingar. Pedro vai à casa de Clarice contar que está prejudicando Beatriz. Pedro se declara para Clarice. Clarice tenta alertar Beatriz do plano de Pedro. Beatriz a ofende. Clarice encontra Schmidt e Agripina no restaurante de Pedro. Schmidt finge ter esquecido o cartão. Clarice empresta dinheiro para ele pagar a conta. Simone diz a Renato que Vicente estava com uma camisa preta quando a agrediu. Dante avisa Beatriz que Custódia está internada em um hospício. Beatriz exige que Adriano tire Custódia do hospício. Gabriel aconselha Custódia a voltar a morar com ele. Dante elogia Beatriz por ter ajudado Custódia. Custódia fica magoada com Adriano. Renato encontra a camisa preta descrita por Simone na casa de Vicente. Dante quer saber se Custódia é realmente um anjo.

Duas Caras (Globo, 21h)

Maria Paula pede que Ezequiel não se aproxime mais dela, pois ele coloca em risco a sua família. Ezequiel jura que ninguém vai saber que eles se conhecem. Manoela e Dorginho estranham ao ver o pai vestido com o terno e penteado. Clarissa comenta com Célia que o avô devia ter deixado por escrito alguma coisa sobre a fortuna. Célia garante que não vai desistir do tesouro. Condessa conta que foi para a Europa para ser bailarina e passou por más experiências e por isso quer criar uma ONG para ajudar jovens com o mesmo destino. Juvenal concorda que a ONG tenha sua sede na Portelinha. Branca vai à casa de Macieira. Maria Eva garante a Gabriel e aos filhos que a festa de Marconi será o acontecimento do ano. Ferraço diz a Sílvia que faltam poucos dias para a festa e para o anúncio do noivado dos dois. Maria Paula olha a foto e a reportagem sobre Ferraço e garante que ele vai pagar tudo o que lhe roubou. Juvenal vai à quadra da escola. Andréia se apresenta à frente da bateria e Juvenal adora. Solange diz ao pai que não sabe sambar. Duda faz o making of da festa. Eva se desespera porque a cortina desaba. Macieira diz a Branca que não vai preparar discurso de posse. Gioconda chora, preocupada com Júlia. Evilásio diz a Júlia que seu sonho é ser o sucessor de Juvenal. Júlia sugere que ele conheça o mundo fora da Portelinha antes. Alzira abre a porta e dá de cara com Juvenal, que a beija. Divaldo vê tudo.

Amor e Intrigas (Record, 20h30)

Valquíria pensa que é muita sorte Alice morar no mesmo lugar que Petrônio. Alexandra encontra Jurandir e entrega o dinheiro para ele. Petrônio liga para Cleide e pergunta se deu certo o golpe. Jurandir chega para falar com Petrônio. Dorotéia e Alexandra comemoram com champanhe a armação contra Alice. Alice diz a Felipe que está muito assustada e que achou estranho a filha de Tadeu sofrer um acidente no dia do assalto. Tadeu fala com Camilo recebeu um trote de que sua filha tinha sido atropelada. Camilo acha estranho, tenta não desconfiar de Alice, mas fica com a pulga atrás da orelha. Marcos diz a Camilo que ele não deve colocar a mão no fogo por Alice. Petrônio e Shirley parabenizam Jurandir pelo assalto, que comemora ter levado o dinheiro do caixa e do pagamento de Alexandra. Pedro aceita ir ao vernissage da mãe de Antonia. Dortéia manda Alexandra parar de beber e ela, bêbada, diz que não vê a hora de encontrar Alice. Marcos beija Vitória e desliga o celular quando vê que Christina está ligando. Alexandra chega em casa bêbada e atravessa o gramado do jardim com o carro. Adelaide e João chamam a atenção de Alexandra por ela estar dirigindo nesse estado. Alexandra é grosseira com os dois. Alexandra chama Rafaela para ir ao vernissage e pede que ela convide Valquíria também. Jacira e Maverique saem juntos da lanchonete para fazer uma surpresa para Valquíria, que fica indignada ao vê-los.

Caminhos do Coração (Record, 22h)

Taveira, Dino e Ernesto saem para efetuar a ordem de prisão de Pepe de Ana Luz. Pepe e Ana Luz conversam com Carvalho e ela diz que eles precisam fugir para não serem presos. Carvalho tenta acalmá-los e os dois se abraçam. O homem que brigou com Gúdi na cadeia diz querer uma revanche, mas ele avisa que não quer brigar. Marcelo e Maria olham um mapa turístico e escolhem um novo lugar para se esconder. Felina ameaça atacar Teófilo e Ágata, mas ele confirma ter o poder de um dragão. Teófilo pergunta o que Felina fez com Aquiles e ela avisa que ele está hipnotizado por Gór. Felina continua a ameaçá-los. Teófilo consegue distraí-la e lhe acerta uma pedra. Felina desmaia e Teófilo começa a amarrá-la. Gór tenta hipnotizar Aquiles de novo, mas ele sai correndo e foge. Fernando diz para Juanita que ela terá que ir embora do circo e ela começa a chorar, pois não tem para onde ir. Eric acorda do desmaio e procura por Helga e Ramon, mas não os encontra e percebe que eles fugiram. Ele fica muito nervoso e diz que irá matar os dois. O bandido se olha no espelho e fica com os olhos vermelhos. Helga vai ao barraco de Altina falar com ela, mas dá de cara com Pachola. Ele avisa que Altina foi embora e ela pergunta se ele sabe de alguma casa para alugar. Pachola diz para Helga morar com ele e tenta seduzi-la, mas ela fala que não está interessada e se assusta. Helga pede para usar o banheiro e Pachola fica com os olhos vermelhos. Júlia conta para César, que está acorrentado, sobre a fuga de Vlado e Metamorfo e ele diz que ela precisa assumir o controle dos mutantes ou vai ser o fim. Metamorfo assiste uma reportagem na TV sobre os mutantes e a fuga de Marcelo e Maria e acha engraçado. Vavá liga para casa de Aquiles e Metamorfo atende ao telefone. O menino desconfia da voz de Metamorfo e diz que ele o está enganando. Metamorfo se transforma em Aquiles e Vavá pensa estar falando com ele, mas após um tempo Metamorfo volta ao normal e faz piada com Vavá, batendo o telefone em sua cara. Paola faz aniversário e diz para Lúcia irá fazer Janete passar um vexame na festa. Marcelo e Maria decidem se esconder no Guarujá para investigar a Progênese. Ele liga para Pedreira, que diz que irá ajudar Marcelo no que for preciso. Marcelo conta para Maria que Taveira já está com a ordem de prisão para Pepe e Ana Luz. Pepe e Ana Luz estão no trailer, quando Taveira bate na porta.

Amigas e Rivais (SBT, 21h)

Manoel diz a Juca que tem certeza que Mara amou a serenata. Laura e Andreia chegam na boate a procura de Helena e não a encontram. Raí vai a mansão de Roberto Delaor e explica porque falou a verdade a Helena que não a ama. De madrugada, Rosana acorda Ângela e a obriga a visita-la. No flat de Patrick, Helena se diverte. Patrick lhe oferece uma substância estranha, ela aceita. Gardênia decide se livrar das cinzas de Rita Camomila. Beto confessa a Roberto que se incomoda quando o encontra com Laura. Helena acorda estranha na casa de Patrick e não se lembra como chegou lá.

Dance Dance Dance (Band, 20h15)

Lígia bate o carro e fica levemente ferida, sai correndo do local do acidente e pega um táxi. Sofia conta a verdade sobre Dr. Ming para Araci. Maria pede que Dr. Wagner não defenda mais Valdir. Tomás conversa com Rafael sobre teste de DNA, rebeca fica sozinha no Glam; Marta a ajuda, mas se entrega a bebida. Lúcio e Amanda recebem notícia de acidente de Lígia, que chega em casa e deixa Diego preocupado. Tomás conta a Sofia que pode ser irmão de Rafael. Dirce pede o quarto de Araci emprestado mais uma vez. Eva chama Dr. Wagner para conversar com Daniela. Bernstein troca documentos da mesa de Leonor. Nadira e Funny Lu encontram Lourival caído no chão do vestiário feminino. Sofia não agüenta pressão de Marta em ensaios. Tomás e Rafael vão fazer exame de DNA.