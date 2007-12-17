VIP 2: Bruna Tavares faria uma nova lipoaspiração

A 13ª edição da VIP traz na capa, não uma, mas três das mulheres mais desejadas do Brasil: Carol Honório, Bruna Tavares e Flávia Viana do BBB, que se despedem de 2007em grande estilo. Em ensaios inéditos e individuais, elas mostram porque o reality show desse ano já entrou para história como o melhor de todos os tempos.

BRUNA TAVARES

Dos 83 dias do BBB7, a catarinense ficou na casa em 81 deles. Fruto da cidadezinha de Taió, Bruna caiu nas graças do povo. Além de ser uma gata - 1,76m de altura, loira e de olhos verdes -, a moça, de 23 anos é um anjo.

Simpática, com voz manhosa, Bruna revela à VIP que pretende fazer faculdade de gastronomia. Enquanto esse dia não chega, a musa não pára de viajar. Morando em Belo Horizonte, perto do aeroporto, ela pinga de cidade em cidade para fazer eventos e desfiles.

"Conheci boa parte do Brasil trabalhando... O BBB foi uma experiência para a vida toda. É muito bom entrar, mas é melhor sair", disse ela.

Depois que saiu do reality show Bruna fez duas plásticas que tiveram grande repercussão na mídia.

"Fiz redução dos seios, que era uma coisa que eu ia fazer de qualquer jeito. Nunca tinha feito por falta de dinheiro. Fiz lipo também, mas é muita complicação! O resultado é bom, mas é tão doloroso que eu não faria de novo", comenta.