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Vista cansada pode melhorar com cirurgia

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 17/12/2007 às 09:57

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Segundo o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, para quem passou dos 40 anos a vida digital pode se transformar num verdadeiro tormento. O médico explica que nesta idade 90% das pessoas têm presbiopia ou vista cansada redução da visão de perto provocada pela perda de elasticidade do cristalino, membrana ocular responsável pelo foco.


A boa notícia é que um estudo inédito feito por Queiroz Neto durante os últimos 10 meses em que acompanhou 512 pacientes com idade entre 40 e 55 anos, sendo 262 mulheres e 250 homens, mostra que a cirurgia refrativa utilizada na correção dos vícios de refração também pode eliminar a presbiopia.


O estudo aponta que, entre portadores de hipermetropia associada ou não ao astigmatismo, seis em cada dez pacientes operados se livram dos óculos de leitura. Já para quem tem astigmatismo ou miopia este índice é de 90%. A cirurgia refrativa ressalta, não elimina a causa da presbiopia que é o enrijecimento do cristalino. Retarda a necessidade de óculos de leitura por uma década oumais, dependendo da idade e acomodação visual de cada paciente.


Exergando no cotidiano


Do celular ao laptop, todas os equipamentos mais utizados cotidianamente exigem mais da visão de perto. A presbiopia somada à compactação das telas dos equipamentos chega a diminuir em 30% a produtividade profissional.


O esforço visual de quem tem presbiopia associada a vícios de refração - miopia (dificuldade de enxergar de longe), astigmatismo (falta de foco para longe e para perto), hipermetropia (dificuldade de enxergar de perto) - é ainda maior. Por isso causa cefaléia, visão embaçada e dificuldade de concentração mesmo em quem não é usuário intensivo do computador.


Planejamento


Ele esclarece que o bom planejamento cirúrgico invés de considerar a quantidade de visão leva mais em conta a função visual, ou seja, a qualidade de visão necessária para eliminar os óculos durante as atividades cotidianas exercidas por cada pessoa. "Não adiantaria zerar a miopia e deixar esta paciente dependente de óculos de leitura para trabalhar no computador ou fazer anotações em sala de aula", declara.


A falta de informação ainda faz com que três em cada dez pessoas que gostariam de se livrar dos óculos tenham medo de fazer a operação, afirma o médico. Como toda cirurgia que não exige anestesia geral, ressalta, o maior risco da refrativa é a contaminação, mas por ser um procedimento rápido e o laser ter um fator esterilizante a incidência é bastante rara.


O grau a ser corrigido, espessura da córnea e as atividades exercidas determinam a melhor técnica cirúrgica cujo sucesso depende de uma extensa bateria de exames pré-operatórios. Para quem tem até 2 graus de hipermetropia ou astigmatismo e miopia em até 4 graus a técnica mais indicada é o PRK (Photo Refractive Keratectomy) em que o laser altera a curvatura da córnea através do polimento de pontos que comprometem a visão.


Como a recuperação por esta técnica é lenta, para quem precisa retomar as atividades de um dia para outro a melhor opção é o Lasik que corrige até 12 graus de miopia e 6 graus de hipermetropia ou astigmatismo. Queiroz Neto explica que no Lasik é deslocado um pequeno flap da porção anterior da córnea para aplicar o laser no estroma (camada posterior).


A cirurgia personalizada permite economizar até 30% da córnea e é indicada para quem dirige muito à noite, na recuperação da qualidade visual de quem passou por traumas ou transplante de córnea e no retoque cirúrgico de quem já fez a operação.


O procedimento custa em média R$ 3 mil.

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