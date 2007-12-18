Ana Paula Arósio vai a festa no Rio com namorado

Ana Paula Arósio esteve na festa de aniversário da amiga Adriana Darling, que aconteceu nesta segunda-feira, no Milano Lounge, em Ipanema, Rio. A atriz foi acompanhada pelo namorado, o jogador de pólo João Paulo Ganon.
O casal chegou à festa por volta das 24h30. Animada, Ana Paula não se escondeu dos fotógrafos, dançou e trocou carinhos com o namorado.
A atriz conheceu João Paulo Ganon em 2006, quando trabalhava na novela Páginas da Vida. O jogador de pólo dava aulas de equitação ao ator Edson Celulari, que vivia o marido de Ana Paula Arósio na trama.
Há rumores de que a atriz interpretará a cantora Maysa em uma minissérie que vai ao ar pela Rede Globo em janeiro de 2009. A produção será escrita por Manuel Carlos e dirigida por Jaime Monjardim, filho de Maysa.
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