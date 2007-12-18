Caminhada reduz o risco de síndrome metábolica, indica pesquisa

Mesmo 30 minutos por dia de caminhada rápida é suficiente para reduzir a circunferência da cintura e cortar o risco de síndrome metabólica, segundo estudo da Universidade Duke, nos Estados Unidos. É estimado que cerca de um quarto dos adultos americanos tenham a síndrome, que é diagnosticada quando a pessoa apresenta três dos cinco fatores: cintura larga, pressão alta, níveis elevados de triglicérides, baixo HDL (bom colesterol) e muito açúcar no sangue. No estudo, avaliando 171 pessoas de meia-idade com sobrepeso, os pesquisadores constataram que após oito meses de um programa de exercícios, a prevalência de síndrome metabólica, que era de 41% dos participantes reduziu para 27%. E aqueles que faziam caminhadas de 30 minutos, seis dias por semana, o equivalente a 17,7km por semana, tiveram benefícios significativos.