Claudia Leitte quer desbancar Ivete Sangalo

Ao exibir o clipe da nova música de Cláudia Leitte, o "Fantástico" a chamou de "namoradinha do Brasil". Mas a assessoria da cantora, em e-mail enviado ontem, colocou palavras na boca da Globo e disse que o programa "a fez ser definida como a nova musa da música baiana"... Ninguém admite oficialmente, mas há uma rixa entre Cláudia e Ivete Sangalo. É visível que Cláudia imita Ivete e, nos bastidores, deixa claro que é a maior concorrente da cantora e que tem tirado público dela.