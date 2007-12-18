Claudia Leitte quer desbancar Ivete Sangalo

Ao exibir o clipe da nova música de Cláudia Leitte, o "Fantástico" a chamou de "namoradinha do Brasil". Mas a assessoria da cantora, em e-mail enviado ontem, colocou palavras na boca da Globo e disse que o programa "a fez ser definida como a nova musa da música baiana"... Ninguém admite oficialmente, mas há uma rixa entre Cláudia e Ivete Sangalo. É visível que Cláudia imita Ivete e, nos bastidores, deixa claro que é a maior concorrente da cantora e que tem tirado público dela.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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