Comissão Européia aprova pílula única para tratar HIV

A Comissão Européia aprovou um tratamento para infecção por HIV, vírus que causa a Aids, que envolve a ingestão de um único comprimido por dia.
O medicamento Atripla, que combina três drogas já existentes, foi licenciado nos Estados Unidos em julho do ano passado, e agora foi dado a metade dos pacientes recém-diagnosticados no país.
Atripla está sendo qualificado como uma revolução no tratamento de pacientes soropositivos. Ele foi criado em uma colaboração entre três laboratórios rivais --Gilead Sciences, Bristol-Myers Squibb e Merck.
Quando os remédios para conter o HIV foram lançados, originalmente em 1996, pacientes infectados --ou soropositivos-- tinham que ingerir até 30 comprimidos com o estômago vazio em diferentes horários ao longo do dia.
Muitos pacientes acharam difícil manter o tratamento. Agora, para alguns deles, continuar a medicação será tão simples quanto ingerir um único comprimido todos os dias.
Os fabricantes de Atripla destacam, contudo, que a pílula é um tratamento para soropositivos, e não uma cura. Sua ingestão não implica na redução do risco de transmissão do vírus.
A aprovação do uso do medicamento pelas autoridades européias faz com que Atripla seja disponibilizado inicialmente para soropositivos na Alemanha, na Áustria e no Reino Unido.
Simon Portsmouth, especialista britânico no tratamento de soropositivos, disse: "Este é um grande avanço para os pacientes. Ele quase normaliza o HIV." "Eles podem simplesmente tomar este comprimido antes de ir para a cama à noite e isto não domina a vida deles."
Portsmouth, do Hospital St. Mary, em Londres, menciona entre os possíveis efeitos colaterais iniciais do medicamento alguma tontura e distúrbios no sono, mas diz que, de maneira geral, o medicamento é bem tolerado pelos pacientes. A Merck está tentando disponibilizar o medicamento a soropositivos na África, a preços mais baixos.
Paul Carter, vice-presidente da Gilead, disse que o desenvolvimento de novos medicamentos neste setor é uma tarefa sem fim. "O HIV desenvolve resistência e por isso a indústria precisa de um fluxo contínuo de novas drogas", afirmou.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS