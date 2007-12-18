Luciana Gimenez não desfila no Carnaval de 2008

Não teve jeito. Os marmanjos de plantão não poderão conferir a performance de Luciana Gimenez na avenida, em 2008. Isso porque a apresentadora do SuperPop, da RedeTV!, decidiu que ficará de fora do Carnaval.

Em conversa com a reportagem de OFuxico, a assessoria de imprensa da artista explicou sobre sua decisão:

"No próximo ano, o Carnaval começará em datas muito próximas às férias de fim de ano de Luciana. Ela sai no final de dezembro e, quando o descanso acabar, retorna direto para os estúdios da emissora. Seria impossível ela conciliar os ensaios, as visitas às comunidades, enfim, tudo do Carnaval, com o seu retorno ao trabalho. Então, infelizmente ela teve de declinar dos convites recebidos."

Sabe-se que Luciana foi sondada por, pelo menos, quatro escolas de samba, sendo duas do Rio e duas de São Paulo.

Desde menina, Luciana participa da Festa de Momo. Gimenez já desfilou em escolas renomadas como Grande Rio, Vai-Vai e Imperatriz Leopoldinense.