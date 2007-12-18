Maria Clara Gueiros deixa humorístico e entra em novela

Na última semana, Maria Clara Gueiros se despediu de sua personagem infiel Márcia, no humorístico Zorra Total, da Globo, onde contracenava com Nelson Freitas.

Após se consagrar no programa com personagens como Zana Zen, Clarisse e Laura, a atriz disse adeus à atração, para se dedicar a próxima novela das 19h, da emissora.

Em conversa com a reportagem de OFuxico, Maria Clara contou que já sente saudade de seus papéis no Zorra:

"Foram momentos tão maravilhosos! Eu aprendi e fiz uma amizade muito grande com todos os humoristas, ainda mais com o Nelsinho Freitas, com quem contracenava."

De olho no novo projeto, Maria contou um pouco sobre seu próximo personagem, Suzy, de Beleza Pura:

"Ela é muito engraçada. É irmã do papel de Carol Castro e é muito perua. Ela usa roupas coloridas e é bem divertida, além de atrapalhada. Suzy ainda é amiga da personagem de Carolina Ferraz, a malvada da história. Porém, Suzy não faz maldade nenhuma".

Ainda de acordo com Maria Clara, Suzy iniciará um romance com o papel de Lepoldo Pacheco: "As primeiras tomadas realizadas mostram que os dois terão uma paixão cheia de desencontros e bem humorada".

Beleza Pura estréia na Globo em 18 de fevereiro.Já a participação de Maria Clara Gueiros no Zorra devem ir ao ar até final de janeiro.