Massagem pode aliviar dor e ansiedade pós-operatória, diz estudo

Uma massagem nas costas no início da noite pode ajudar a aliviar a dor e ansiedade de pacientes após uma grande cirurgia, de acordo com os resultados de um estudo publicado na revista científica "Archives of Surgery". Aproximadamente 600 homens que passaram por cirurgias de tórax ou abdômen em hospitais dos Estados Unidos foram divididos em três grupos: eles recebiam os cuidados pós-cirúrgicos de rotina, ou suporte emocional individualizado 20 minutos por dia, ou passavam por sessões de 20 minutos de massagem nas costas feitas por especialistas. E o grupo que recebia massagem apresentou maior melhora diária na intensidade e desconforto da dor e nos níveis de ansiedade, comparado com os outros dois grupos.