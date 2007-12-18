Pérola Faria fotografa campanha no Rio

Nesta terça-feira, dia 18, a atriz Pérola Faria passará o dia em um estúdio fotográfico no Rio de Janeiro. A jovem que interpretou Gisele na novela Páginas da Vida, exibida pela TV Globo, vai estrelar a campanha de inverno da marca de calçados femininos "Magia Teen".

A bela será clicada pelas lentes de Rodrigo Lopes e vai exibir looks compostos pelas novidades da marca, que aposta no minimalismo com detalhes charmosos que dão personalidade aos calçados, feitos para adolescentes antenadas com a moda.