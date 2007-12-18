Saiba o que vai acontecer nas novelas desta terça

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras

Malhação (Globo, 17h)

Conceição e Montanhas pensam em uma forma de descobrir a verdade. Félix comenta com Joaquim sobre a burocracia para o pagamento das indenizações. Félix manda um caminhão cheio de flores para se desculpar com Béatrice. Adriano fica com ciúmes. Andréas diz a Peralta que vai boicotar o desfile dos uniformes. Adriano comenta com Béatrice que só falta a assinatura de Félix nos documentos para a abertura do capital do colégio. Eneida conta a Conceição como Félix se tornou herdeiro do colégio após a morte de sua esposa. Montanhas dá mais uma aula de feminilidade à Professora Forte. Fernandinho pensa em uma forma de descobrir quem está bagunçando o dormitório. Joaquim diz a Gustavo que vai conseguir a indenização da família de Angelina. Béatrice esquece de levar os documentos para Félix assinar. Montanhas pede ajuda a Angelina e Chiara para se vestir melhor. Débora humilha Pedro na frente da galera do dormitório só por causa de uma brincadeira. Joaquim descobre que o dinheiro de suas aplicações sumiu.

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Florinda diz a Argemiro que vai se casar com Ciro. Germano conta a Cândida que Escobar voltou. Florinda fica desconcertada ao esbarrar em Escobar. O médico proíbe Inácio de celebrar o casamento de Henrique e Laura no dia seguinte, mas o padre garante que estará bem. Miguel acusa Escobar de ter contado para Laura que ele é padre, mas o amigo nega. Iraci diz a Laura que ela ainda pode desistir do casamento. Laura afirma que Miguel é casado, tem dois filhos e trouxe até a mulher para Passaperto. Eulália sente pena de Argemiro. Cidinha conta para Magnólia que, depois da chegada de Escobar, Florinda voltou a ter dúvidas. Purezinha diz a Eulália que Argemiro ficou de coração partido. Nezinho leva Eulália até o refúgio de Argemiro. Escobar acha que Inácio deve ser internado. Viriato pergunta a Escobar porque Florinda sonha com ele. Escobar promete conversar com Florinda e Viriato exige que Magnólia participe. Eulália vê Argemiro no alto de um barranco na beira do rio e grita seu nome, pois teme que ele pule. Escobar pergunta a Trajano por que ele não investigou o desaparecimento de Ana. O delegado diz que Chico não deu queixa. Eulália afasta Argemiro do barranco e morre de vergonha ao descobrir que ele estava apenas pescando. Florinda diz a Ciro que está em dúvida de novo, mas ele a beija e ela gosta. Escobar acusa Chico de ser culpado pelo desaparecimento de Ana.

Sete Pecados (Globo, 19h)

Dante acha que a preocupação de Custódia com os outros é além do normal. Custódia confessa que é o anjo da guarda de Beatriz. Dante se oferece para auxiliá-la em sua missão. Custódia aconselha Dante a dar o exemplo para Beatriz fazendo boas ações. Dante recebe uma carta avisando sobre a segunda audiência pela guarda de Laerte e Isabel. Beatriz fica confiante de que Clarice será derrotada. Minerva insiste para que Irene se case logo com Leonardo. Miriam exige que Renato faça um exame pericial em Vicente antes de prendê-lo. Beatriz tira satisfações com Pedro. Pedro explica que confirmou a versão do álibi. Pedro convence Beatriz de que Clarice jamais seria capaz de ajudá-la. Eudóxia e Renato descobrem que Simone mentiu sobre a agressão. Vicente decide não denunciar Simone à polícia. Gina revela a Sandro que se afastou dele, pois é portadora do vírus da AIDS. Sandro pede ajuda a Miriam. Lineu distribui os convites de seu casamento com Zizi. Romeu acompanha Juju nos exames. Adriano pede desculpa a Custódia por tê-la internado. Vitor dispensa Beatriz para que ela possa acompanhar a audiência com Dante. Rodolfo paga Tamires para seduzir Régis. Tamires aborda Régis no chuveiro do vestiário. Rodolfo leva Elvira ao vestiário. Dante se questiona se tirar a guarda de Isabel e Laerte de Clarice será uma boa decisão.

Duas Caras (Globo, 21h)

Alzira não consegue resistir a Juvenal. Divaldo não sabe como contar a Geraldo o que aconteceu. Setembrina joga os búzios e prevê que Andréia não será rainha da bateria. Amara acusa Bernardo de espiar Débora dormindo. Eva mostra a Gabriel o salão todo arrumado. Barretinho vai à quitanda do pai de Sabrina. Celestino o apresenta ao noivo de Sabrina. Barretinho mente que queria comprar aipim. Geraldo acusa Juvenal de ser falso e garante que viu o beijo que ele deu em Alzira. Juvenal diz que não esteve na casa de Alzira. Geraldo deixa escapar que foi Divaldo quem lhe contou. Juvenal continua negando. Sílvia resolve conferir o trabalho de Eva e aprova. Branca cuida dos preparativos da posse. Rudolf tenta falar com Branca, mas ela avisa que não tem tempo. Guigui recrimina Juvenal por não ter sido sincero com Geraldo. Ele não gosta. Heriberto, Ignácio e Rudolf conspiram. Benoliel vai a uma entrevista de emprego. Ferraço se diverte com o clima de hostilidade entre Sílvia e Bárbara. Evilásio reluta, mas acaba concordando em ir à posse com Júlia. Benoliel consegue o emprego e procura Fernanda. Ela garante que vai esperá-lo. Celestino conta para Sabrina que Barretinho esteve na favela. Ezequiel vigia Zé no dia da festa. Sabrina pergunta pelo aipim e Barretinho a fuzila com o olhar. Débora e Bernardo vendem muito. Maria Paula vai à posse e vê, de longe, Sílvia e Ferraço se beijando.

Amor e Intrigas (Record, 20h30)

Valquíria expulsa Maverique de sua casa. Camilo finge que está tudo bem para não estragar o vernissage de Marília. Alice diz a Felipe que não vai conseguir entrar na galeria porque quando olhar para Camilo vai se lembrar de tudo o que aconteceu. Valquíria e Rafaela encontram Dorotéia e Alexandra no vernissage. Bruno finge que não vê Mario, Antonia e Pedro. Valquíria vê Bruno e pergunta à Alexandra quem é. Chris e Marcos incentivam João a ligar para Carol, mas Daniel não quer ligar para Bia. Felipe diz à Alice que gostaria que ela trabalhasse na sua empresa, mas que precisa falar com Dorotéia antes. Alice diz que ainda não consegue pensar em futuro profissional porque está muito ligada ao que aconteceu à sua família. Marília diz à Adelaide que convidou Eugênia, mas duvida que ela apareça porque é muito reclusa. Bruno se aproxima de Rafaela, que observa um quadro. Ele pergunta se ela gostou e diz que lhe dará o quadro de presente. Chris se afasta e Marcos aproveita para contar para João que ficou com Vitória. Adelaide comenta com Marília sobre o assalto ao restaurante, ela fica chocada e vai atrás de Camilo. Ele diz que não contou nada para não atrapalhar o vernissage. Débora chama Petrônio para ir à exposição. Marcos diz a Camilo que acha estranho Alice não ter ido à galeria. Valquíria lança um olhar sedutor para Bruno sem que as amigas vejam. Valquíria decide ficar mais um pouco e Rafaela vai embora com Alexandra. Petrônio chega à galeria.

Caminhos do Coração (Record, 22h)

Ana Luz fica apreensiva e Pepe a abraça. Dino e Taveira entram no trailer e comunicam ter a ordem de prisão contra eles, por serem acusados do seqüestro de Maria quando era bebê. Esmeralda conversa com Fernando e diz ter certeza de que Pepe e Ana Luz são inocentes. Ernesto fala que acredita nela e os dois se beijam, mas Fernando chega e os interrompe. Fernando provoca Ernesto e os dois discutem. Maria fica desolada ao saber da ordem de prisão contra Pepe e Ana Luz e que Gúdi foi preso. Marcelo tenta consolá-la. Gúdi é ameaçado na cadeia, caso não consiga arranjar droga para os presos. Grazi pergunta aos alunos do circo se eles viram alguém mexer na mochila de Gúdi, mas todos negam ter visto. Pepe e Ana Luz ficam desesperados e são levados para delegacia algemados. Beatriz sente-se mal por causa das mordidas de Vlado e fica apavorada com a possibilidade de virar uma vampira. Ela conversa com Júlia, que também fica preocupada. César ouve a conversa entre as duas, fica nervoso e começa a se transformar em lobisomem, para o desespero das médicas. Noé vai à casa de Guiga e avisa que encontrou um bicho parecido com um lobisomem rondando a área. Helga sai do banheiro e se depara com Pachola se transformando em lobisomem. Ela grita e tenta fugir, mas a porta está trancada e Helga fica apavorada. Pachola se transforma em lobisomem e Helga pede ajuda a Ramon, que chega na janela e fica pasmo com o que vê. Pachola-lobisomem urra para Helga, ameaçando-a. Ramon consegue arrombar a porta do barraco e manda Helga fugir. Pachola-lobisomem se aproxima de Ramon, que tenta se proteger com as mãos e também começa a se transformar em lobisomem. Eric, furioso, atira nos portas-retratos de Helga e Ramon e diz que irá se vingar. Ele liga para Juanita e a chama para sua casa. Metamorfo fica preocupado ao ouvir a vizinha da casa de Teófilo bater na porta e se transforma em Aquiles. A mulher fica desconfiada e Metamorfo volta ao normal. Ele olha para mulher, ameaçando-a, e ela fica aterrorizada. Teófilo termina de amarrar Felina e Aquiles chega correndo. Ele conta sobre Gór. Teófilo e Ágata ficam com muito medo. Felina começa a se mexer e acorda, para o desespero de Teófilo e os filhos. Ela fica furiosa, se solta e se prepara para atacar os três, quando Teófilo lhe dá uma paulada. Felina desmaia e os três ficam na dúvida se ela morreu. Tati fica nervosa por não poder ver Marcelo e começa a quebrar a casa inteira. Amália e Cassandra decidem armar um plano para acabar com o namoro de Célia e Lucas. César se transforma em lobisomem e ameaça morder Júlia e Beatriz, que ficam apavoradas. Marcelo e Maria chegam à Progênese disfarçados de médicos e ouvem os gritos de Júlia e Beatriz. Elas saem correndo pela clínica e não percebem a presença dos dois. César-lobisomem coloca a cara na porta. Marcelo e Maria o vêem e ficam surpresos.

Amigas e Rivais (SBT, 21h)

No cemitério, Gardênia tenta colocar o vaso das cinzas de Rita Camomila num túmulo. Um faxineiro a confunde com uma ladra. Nicole fala para sua mãe Amanda, que vai procurar uma casa maior para a família. Mônica vai a casa de Nicole e conta que Helena sumiu sem dar notícias. Andreia conta para Laura que fez Raí ir embora da casa de Roberto Delaor. Helena acorda, mas Patrick não a deixa ir embora. Helena toma outro comprimido e dorme. Nicole vai a academia para apoiar Raí. Manoel encontra Zequinha empinando pipa na rua. Os dois ficam amigos. Administrador do cemitério ameaça chamar a Polícia para prender Gardênia como ladra de vasos de cemitério.

Dance Dance Dance (Band, 20h15)

Tomás fica ansioso em saber resultado; Rafael diz que pagou taxa para que saia mais rápido. Marta dá um descanso para Sofia. Daniela diz que não falará com juiz. Alandelon retira Lourival, que estava apenas desacordado, do vestiário feminino. Lígia recorre à ajuda de Dr. Wagner e Antonio para desvendar seu acidente. Lourival diz a Leonor que acredita ter sido dopado por alguém e acusa Émerson. Estéfano e Eva discutem, Daniela vê. Juarez vai embora da pensão. Rebeca sugere que Lígia suma por uns tempos. Lúcio convoca votação para venda da Ecotel. Valdir fica furioso ao saber que Dr. Wagner abandonará seu caso e promete vingar-se dele e de Maria. Diego sugere que Lúcio foi quem sabotou o carro de Lígia. Rebeca vai conversar com Leonor sobre a coincidência do acidente de Lígia e Verônica. Rafael procura por Sofia na Fundação. Eles se beijam apaixonadamente. Vilma assiste a cena, com ódio.