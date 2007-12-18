Veja os acessórios que são a cara do verão 2008

Coloridos do que nunca e ainda com uma boa dose de brilho, os acessórios ganham lugar de destaque no verão.

Para os sapatos, as maiores apostas da temporada ficam por conta do verniz e dos metalizados, que agora surgem também em versão espelhada. Saltos altíssimos vêm com força total, principalmente em modelos anabela e meia-pata. A versão da sapatilha para este verão, que deixa os dedinhos à mostra, irá dividir espaço com as confortáveis sandálias rasteirinhas.

As bolsas grandes, que já fazem sucesso há algum tempo, continuam em alta, mas agora em cores vibrantes, como o azul, amarelo e laranja.

Indispensáveis no verão, os óculos continuam gigantes e em formatos clássicos, mas também seguem a tendência e ganham versões em acetato colorido.

Definitivamente este não é um verão de acessórios discretos. Em combinações inusitadas de cores ou misturados a peças neutras, eles garantem um toque moderno e criativo aos looks desta estação.

Fonte: Roberta Bourguignon - consultora de moda e imagem