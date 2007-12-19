A hora da despedida

Muita emoção! Na noite da última terça-feira (18), Sandy e Junior encerraram a carreira como dupla no palco do Credicard Hall, em São Paulo. A partir do próximo ano, os irmãos seguirão carreira solo.

No palco, eles cantaram os hits que marcaram seus 17 anos de história juntos. O espetáculo, chamado Acústico MTV Sandy e Junior, empolgou toda a platéia.

Com direção geral de Hugo Prata, a turnê, que passou por diversas cidades do país, foi uma adaptação do CD (que chegou às lojas dia 10 de agosto e em apenas três dias ganhou CD de Ouro) e DVD (nas lojas dia 3 de setembro com tiragem inicial de 100 mil cópias e já com disco de platina), gravados pela MTV no mês de junho.

As canções Inesquecível, A Lenda, Quando Você Passa (TuruTuru), Cai a Chuva, No Fundo do Coração, Abrir os Olhos, Replay, Maria Chiquinha, entre outras tiveram vez no show.

Na platéia, os papais dos famosos, Noely e Xororó ficaram extremamente emocionados e derramaram lágrimas em diversos momentos.

Wagner Santisteban, Marcos e Débora Quintela, Sidney Sampaio, Andreas Kisser e seu filho Yohan Kisser, entre outros famosos compareceram no evento.

Ao final do show, Sandy e Junior agradeceram ao carinho do público, durante todo o período de carreira.