Empregada de Ellen Jabour dá queixa de injúria contra a apresentadora

Amodelo e apresentadora do Video Show, da TV Globo, Ellen Jabour, e sua mãe, Lúcia Souza, foram acusadas de injúria e preconceito pela empregada doméstica Marcelina dos Santos, 56 anos. Ela registrou queixa na 16ª DP (Barra da Tijuca). A informação é do jornal O Dia.

Marcelina, que trabalha há quase sete anos na casa de Ellen, conta que foi acusada injustamente de ter roubado R$ 200 pela modelo e que teria sido ameaçada de agressão e vítima de preconceito pela mãe dela.

A confusão teria acontecido no dia 10, na casa onde Ellen mora com irmã Kelly e o pai, o empresário Jaisler Jabour Alvarenga, na Barra da Tijuca. Ellen e Lúcia negaram todas as acusações de Marcelina. As duas deverão ser ouvidas pela Polícia Civil durante a próxima semana.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, a modelo se disse decepcionada com as acusações de Marcelina, com quem conviveu nos últimos anos.

- Fico triste em saber que alguém que conviveu comigo e com minha família por mais de sete anos, recebendo de nós afeto e consideração, tenha agido de forma tão destemperada a ponto de noticiar algo que jamais ocorreu. Esses fatos simplesmente não ocorreram e, quem me conhece, sabe que nem é o meu perfil ter esse tipo de atitude -, disse a modelo.



- Fico triste em imaginar que alguém possa querer se aproveitar de minha exposição na mídia para obter qualquer tipo de vantagem. Tenho confiança que essa situação será esclarecida em breve, e que a verdade dos fatos virá à tona -, acrescentou Ellen.