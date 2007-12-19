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Empregada de Ellen Jabour dá queixa de injúria contra a apresentadora

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 19/12/2007 às 12:38

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Amodelo e apresentadora do Video Show, da TV Globo, Ellen Jabour, e sua mãe, Lúcia Souza, foram acusadas de injúria e preconceito pela empregada doméstica Marcelina dos Santos, 56 anos. Ela registrou queixa na 16ª DP (Barra da Tijuca). A informação é do jornal O Dia.


Marcelina, que trabalha há quase sete anos na casa de Ellen, conta que foi acusada injustamente de ter roubado R$ 200 pela modelo e que teria sido ameaçada de agressão e vítima de preconceito pela mãe dela.


A confusão teria acontecido no dia 10, na casa onde Ellen mora com irmã Kelly e o pai, o empresário Jaisler Jabour Alvarenga, na Barra da Tijuca. Ellen e Lúcia negaram todas as acusações de Marcelina. As duas deverão ser ouvidas pela Polícia Civil durante a próxima semana.


Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, a modelo se disse decepcionada com as acusações de Marcelina, com quem conviveu nos últimos anos.


- Fico triste em saber que alguém que conviveu comigo e com minha família por mais de sete anos, recebendo de nós afeto e consideração, tenha agido de forma tão destemperada a ponto de noticiar algo que jamais ocorreu. Esses fatos simplesmente não ocorreram e, quem me conhece, sabe que nem é o meu perfil ter esse tipo de atitude -, disse a modelo.
 
- Fico triste em imaginar que alguém possa querer se aproveitar de minha exposição na mídia para obter qualquer tipo de vantagem. Tenho confiança que essa situação será esclarecida em breve, e que a verdade dos fatos virá à tona -, acrescentou Ellen.

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