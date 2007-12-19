Ivete Sangalo participa do último show da dupla Sandy e Junior

Ivete Sangalo fez uma participação especial no último show da dupla Sandy e Junior, realizado na noite desta terça-feira no Credicard Hall, em São Paulo.

A cantora baiana subiu ao palco no início da música Enrosca, em que faz parceria com Junior no DVD e CD Acústico MTV. "Ai meu Deus, eu sou louca por eles", brincou Ivete após a performance. "Ela tinha que estar aqui neste dia tão especial", respondeu Sandy.

Ivete contou no palco que adiantou a gravação do especial de fim de ano Estação Globo, no Rio de Janeiro, especialmente para participar do show, atendendo a um pedido da mãe da dupla, Noely.

"Os meus fãs nem quiseram tirar foto comigo após a gravação para não me atrasar. Eles sabem o quanto esta é uma noite especial para mim", comentou Ivete.

Ivete disse também que se sente um pouco mãe de Sandy e Junior. "Ninguém pode falar nada de mal desses meninos do meu lado."

Antes de interpretar Desperdiçou com a dupla, Ivete não economizou elogios aos cantores. "Vocês são pessoas boas. Ninguém nunca vai conseguir colocar em risco o valor de vocês", afirmou.

Ivete voltou no fim da apresentação, quando a equipe da turnê, parentes e amigos dos irmãos dividiram o palco. Emocionada, ela chorou de mãos dadas com Noely e Xororó.