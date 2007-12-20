Começam as gravações dos vencedores do concurso do Caldeirão do Huck

Rafael Barja e Caio Castro, os vencedores do concurso Casal Malhação 2008, promovido pelo Caldeirão do Huck, começaram a gravar esta semana suas participações na nova temporada de Malhação. Os atores atuaram com o elenco da trama, sob a direção de Mário Marcio Bandarra, na cidade cenográfica e no estúdio da Central Globo de Produção, no Rio de Janeiro.

"Eles são carismáticos e os personagens, criados especialmente pra eles, ficaram muito bacanas. Tanto o Caio como o Rafael se integraram super bem ao elenco e tenho certeza de que vai ser um ganho tê-los no programa. Estou ansiosa para vê-los em cena!", conta a autora Patrícia Moretzsohn.

Rafael Barja entra na trama como Caju, o novo ajudante de Isidoro (Sóstenes Vidal), o animado faxineiro do Ernesto Ribeiro Múltipla Escolha. Caju vem do interior de São Paulo, é caipira, descansado, passa o tempo de olho nas garotas e não está nem um pouco disposto a pegar pesado no trabalho, para desespero de Isidoro, que gostaria de ter um ajudante mais eficiente.

Caio Castro entra na história tumultuando a vida dos colegas do colégio. Ele será Bruno, um aluno transferido para Ernesto Ribeiro Múltipla Escolha. Bruno é um garoto retraído, quase não fala com ninguém, e, quando fala, é agressivo e de poucas palavras. Rebelde, mas de bom coração, chega atrapalhando o romance de Angelina (Sophie Charlotte), provocando ciúmes em Gustavo (Rafael Almeida).

Os paulistas Caio Castro, 18 anos, e Rafael Barja, 21, foram os escolhidos pelo diretor Ricardo Waddington para integrarem o elenco de Malhação no dia 24 de novembro, no programa Caldeirão do Huck.

O concurso Casal Malhação 2008 recebeu inscrições de 21 mil candidatos, mas apenas 200 conseguiram chegar ao processo de seleção nos estúdios da Central Globo de Produção. Os jovens selecionados, durante três dias, participaram de diversas dinâmicas e foram julgados pelo produtor de elenco Luciano Rabelo, pela preparadora de elenco Paloma Riani e pelo coordenador de pesquisa de elenco Leo Gama.

Somente 24 candidatos foram avaliados pelo diretor de núcleo de Malhação, Ricardo Waddington, e continuaram na disputa no palco do Caldeirão. O concurso teve início no sábado, dia 29 de setembro, com a exibição da seleção e a escolha dos 24 candidatos.

As cenas devem ir ao ar no dia 31, segunda-feira