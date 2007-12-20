Mendigo diz estar inseguro após deixar o programa -Pânico

Novo contratado do "Show do Tom", da Record, Carlos Alberto Silva, o Mendigo, não descarta a possibilidade de voltar ao "Pânico", programa que lhe deu notoriedade.

Segundo o humorista, ele deixou a atração comandada por Emílio Surita por motivos pessoais, e não por dinheiro.

"Estou saindo do 'Pânico' sem querer ter saído. Quero encarar novos desafios, fazer um humor diferente. Estou inseguro, mas isso faz parte deste processo de mudança, tudo é diferente", disse Mendigo, que assinou contrato de dois anos com a Record.

"Trabalhei 14 anos na Jovem Pan e estava com o 'Pânico' desde o começo na Rede TV!, há quatro anos. Um dia voltarei a trabalhar com esse grupo novamente, vou manter contato porque todos são grandes amigos. Tudo que sou hoje devo ao Emílio e ao Tutinha", completou, em referência a Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, dono da Jovem Pan.

Mendigo e Vinicius Vieira, o Gluglu, integrarão o programa "Show do Tom" a partir de fevereiro de 2008. Há também a possibilidade da dupla de humoristas ganhar uma atração para comandar nas noites de sábado.

"Não sei se tenho a responsabilidade para tocar um programa sozinho. É necessário ter um grupo bom para trabalhar. Estou chegando no "Show do Tom" para somar, pretendo continuar fazendo os personagens Merchan Neves, Lula, Sergio Mallandro e Mendigo lá também", disse.