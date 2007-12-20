Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:54

Buscar

Últimas notícias
X

Muitas visitas para Noah e para a mamãe Danielle

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 20/12/2007 às 11:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na manhã de quarta-feira (19), chegou ao mundo o pequeno Noah, primeiro filho do casal Danielle Winits e Cássio Reis. Mamãe e bebê estão bem e internados na Clínica Perinatal, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.


Durante toda a tarde de ontem, famosos como Carolina Dieckmann e os pais de Winits e Cássio Reis apareceram no hospital para conhecer o bebê.


Nadja Winits, mãe de Danielle, estava toda orgulhosa e chegou a afirmar que seu neto é belíssimo. Nadja estava acompanhada ainda de seu outro filho Victor, de 6 anos.


Winits ainda ganhou flores de celebridades amigas, como Carolina Ferraz.


Danielle e Cássio deram de lembracinha para seus amigos e familiares um escapulário com a imagem de um anjo da guarda com a seguinte oração no verso: "Confiou a piedade Divina, Sempre me Reje, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém".


O mimo estava guardadinho dentro de um saquinho bordado com o nome do bebê: Noah.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo