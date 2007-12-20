Muitas visitas para Noah e para a mamãe Danielle

Na manhã de quarta-feira (19), chegou ao mundo o pequeno Noah, primeiro filho do casal Danielle Winits e Cássio Reis. Mamãe e bebê estão bem e internados na Clínica Perinatal, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio.
Durante toda a tarde de ontem, famosos como Carolina Dieckmann e os pais de Winits e Cássio Reis apareceram no hospital para conhecer o bebê.
Nadja Winits, mãe de Danielle, estava toda orgulhosa e chegou a afirmar que seu neto é belíssimo. Nadja estava acompanhada ainda de seu outro filho Victor, de 6 anos.
Winits ainda ganhou flores de celebridades amigas, como Carolina Ferraz.
Danielle e Cássio deram de lembracinha para seus amigos e familiares um escapulário com a imagem de um anjo da guarda com a seguinte oração no verso: "Confiou a piedade Divina, Sempre me Reje, Me guarde, Me governe, Me ilumine. Amém".
O mimo estava guardadinho dentro de um saquinho bordado com o nome do bebê: Noah.
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