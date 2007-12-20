Remédio da Pfizer para deixar de fumar pode elevar risco de suicídio

A Agência Européia de Medicamentos (EMEA) e o conjunto das agências nacionais da União Européia alertaram para o "risco de idéias suicidas ou tentativas de suicídio" surgidos durante tratamentos com o medicamento Champix prescrito para deixar de fumar.

"A relação de causalidade não se estabelece entre tomar o medicamento e estes sintomas, que podem aparecer também em qualquer abandono do tabaco sem medicamento", destacou um comunicado divulgado hoje pela Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Produtos de Saúde (AFSSAPS).

No entanto, a EMEA pediu ao laboratório Pfizer, que comercializa o medicamento Champix, propor modificações na informação destinada aos profissionais de saúde e aos pacientes [a bula] antes de 19 de dezembro de 2007".

O Champix obteve autorização de comercialização européia em setembro de 2006.