Xandy e Carla realizaram festa para os filhos em grande estilo

Foi uma verdadeira viagem à Terra do Nunca, a comemoração de aniversário de Camilly Victória (6) e Victor Alexandre (4), que aconteceu nesta terça-feira (19), no Buffet Fantastic House II, em São Paulo.
O tema da festa era O Mundo de Peter Pan e Sininho, e os irmãos estavam vestidos, num primeiro momento, de Wendy e Miguel. Na hora do parabéns, eles entraram em uma enorme cabine e, de repente, sairam transformados em Peter Pan e Sininho.
Lindos e encantadores, eles se esbaldaram na festa, muito bem decorada, e que contou com cerca de 350 convidados. Todos os docinhos e o bolo, eram em tons de verde. Durante toda a festa, os convidados podiam se divertir com os efeitos especiais de iluminação, os brinquedos do local e a tirolesa, instalada especialmente para a festa dos meninos.
Aproximadamente 100 pessoas estavam envolvidas para que tudo estivesse perfeito nesta noite. O gerente de produtos de Carla Perez, Rycardo Leonavicius, cuidou para que a festa fosse um sucesso!
As lembrancinhas escolhidas por Carla e Xanddy surpreenderam seus convidados, na saída do evento: além de uma espada, igualzinha a de Peter Pan, que foi entregue aos meninos, havia também um pequeno baú de madeira, recheado de moedas de chocolate, que foi entregue para as meninas.
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