Cauã Reymond volta a morar no Rio de Janeiro

Depois de uma temporada morando em São Paulo, Cauã Reymond voltou a morar no Rio de Janeiro. Ele estava na capital paulista, por conta das filmagens do longa-metragem Se Nada Mais Der Certo, de José Eduardo Belmonte.

"Por causa do papel, ele teve que emagrecer e clarear a sua pele. Mas, apesar de todo o sacrifício, adorou o trabalho", contou o assessor a OFuxico.

No longa-metragem, Cauã vai viver um jornalista que nunca teve amor à profissão. Com a sua situação precária, ele vive de bicos, cobrindo eventos, principalmente sobre TV, para jornais de fora de São Paulo. A estréia está prevista para o segundo semestre de 2008.