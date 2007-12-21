Guilhermina Guinle experimenta jóias em inauguração

A atriz Guilhermina Guinle se destacou na inauguração da joalheria de Deborah Bressan, realizada nesta quinta-feira em Ipanema, Rio de Janeiro.

Como convidada, Guilhermina recebeu dois modelos de jóias exclusivas e personalizadas, assim como Marília Pêra, também presente no evento.

Flávia Alessandra, que iria comparecer após ser presenteada, teve que ficar no Projac para gravar cenas atrasadas da novela Duas Caras.