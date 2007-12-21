Livre-se das olheiras com truques caseiros

"Eu acredito em amenizar as olheiras com produtos caseiros". Essa é a opinião da dermatologista Carolina Ferolla (SP). Ela explica que, assim como as famosas rodelas de pepino, que agem como adstringente e antiinflamatório, os chás são realmente eficazes na hora de suavizar as áreas escuras logo abaixo dos olhos.

Mas é preciso usar o de camomila, já que ele é rico em bisabolol, substância que promove hidratação natural, acalma e clareia as manchas. O chá verde também funciona, pois possui ações antioxidantes. Porém todos eles precism estar gelados para que exista redução de inchaço.

"Muita gente não sabe, mas outra boa opção é fazer uma compressa de guaraná gelado. Pode-se misturar um pouco de água para diminuir o gás e depois aplicar as compressas sobre os olhos. O guaraná ativa a circulação diminuindo o inchaço das pálpebras", explica.