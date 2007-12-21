Mariana Velho admite pressão por magreza e descarta posar nua

Vencedora do reality show "Brazil's Next Top Model" (Sony), a modelo Mariana Velho, 19, rebate a pecha de arrogante, reconhece a pressão do mercado da moda pela magreza, descarta posar nua e revela plano de deixar Santos (litoral) para morar em São Paulo.

"Quero trabalhar bastante", diz a modelo à Folha Online.

No último episódio exibido na quarta-feira (19), Mariana foi descrita pelos jurados como arrogante.

"Como ser humano devemos ter um pouco de tudo, inclusive arrogância, mas não tive a intenção de ser arrogante em nenhum momento."

Mariana afirma ter sido mal-interpretada na casa talvez pelo seu jeito de chamar todo mundo de "querido", ao pedir um favor.

Nudez e anorexia

Questionada se faria um ensaio de nudez, ela deu a entender que esse tipo de trabalho é inadequado para quem trabalha com moda.

"Sou muito nova, tenho apenas 19 anos. Não participei de um 'Big Brother', e sim de um reality show sobre moda."

Sobre Gisele Bündchen, modelo brasileira mais famosa, Mariana chamou a top de "pessoa admirável", mas refutou comparações. "Prefiro seguir meu próprio caminho e conquistar meu lugar ao sol."

A "new face" comentou o problema da anorexia nas passarelas. Para Mariana, a doença "está em todos os setores, não só no mundo da moda". Ela reconheceu a existência de pressão das agências por meninas magras, mas que as modelos devem tomar cuidado com essa "ditadura da beleza".

Ana Paula Bertola, 23, concorrente de Mariana, chegou a ser chamada de "gorda" durante o reality show.

Isolamento

Mariana aponta a "versatilidade" como um dos trunfos de sua vitória no programa. "Os jurados mesmo falavam que eu tenho os dois lados da moda, o comercial e o fashion."

A santista reclamou do isolamento na casa. "Não vivo sem internet, sou muito ligada à família, aos amigos e ao meu namorado. Foi muito difícil deixá-los."

No início de 2008, ela assina um contrato de quatro anos com a agência de modelos Ford Models no valor de R$ 200 mil, e em janeiro será a capa da revista "Elle". Deve também participar de casting para a próxima edição da São Paulo Fashion Week (16 a 21 de janeiro).

Próxima edição

Recheado de merchandising na casa e comerciais nos intervalos, o reality show deve ter uma segunda edição em outubro de 2008, segundo o canal Sony. Por enquanto, não há cronograma para o início de inscrições nem informações sobre a composição do júri.

Nesta primeira edição, o desempenho de Fernanda Motta como apresentadora foi alvo de críticas, principalmente por falta de naturalidade, texto repetitivo e artificial e postura artificial na hora de eliminar candidatas.