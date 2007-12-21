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Pobreza e fumo aumentam o câncer

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 21/12/2007 às 10:49

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A pobreza e os cada vez mais elevados índices de tabagismo serão nos próximos anos as principais causas de câncer nos países em vias de desenvolvimento, afirmaram nesta quinta-feira especialistas americanos.
 
A esperança de vida das pessoas é cada vez maior. Mas com isso as pessoas adotam mais hábitos nocivos. Entre eles, fumar, uma atividade que provocará o aumento do número de casos de câncer, disse a médica Nancy Davidson, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.


O câncer, que matará 27 milhões de pessoas no mundo todo em 2050, é a segunda maior causa de morte no mundo, à frente da aids, da malária e da tuberculose. Só perde para as doenças cardiovasculares. "O câncer causa 10% das mortes", explicou Davidson, que também é presidente da Sociedade Americana de Oncologia Clínica.


A médica citou um relatório publicado na segunda-feira pela Sociedade do Câncer dos Estados Unidos. O estudo afirma que a doença terá matado 7,6 milhões de pessoas no mundo todo ao fim deste ano.


Cerca de 5 milhões dessas mortes são em países em desenvolvimento. "Haverá 12 milhões de casos novos diagnosticados de câncer no mundo todo em 2007. Em 2050, o número chegará a 27 milhões", disse Lynn Ries, do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, durante uma conferência telefônica.


Dos 12 milhões de casos novos, 5,4 milhões serão de habitantes de países em desenvolvimento, estimou. "Segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde, o número de mortes relacionadas como fumo vai passar dos 4,9 milhões do ano 2000 para mais de 10 milhões em 2020, a não ser que tomemos medidas efetivas para conter esse avanço", comentou Lawrence.

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