Praticar esporte é mais importante que ser magro

Depois de acompanhar a rotina de mais de dez mil pessoas entre 50 e 69 anos nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, pesquisadores concluíram que nesta faixa etária é melhor ser fisicamente ativo do que magro. O estudo, divulgado pela revista científica "Journal of the American Geriatrics Society", apontou que apenas 13% das pessoas que realizavam algum tipo de exercício três ou mais vezes por semana desenvolveram problemas de mobilidade física. Já 24% dos sedentários apresentaram dificuldades para se movimentar.

Para o ortopedista e especialista em medicina esportiva Samir

Daher, de São Paulo, atualmente existe um grande grupo de sedentários no mundo devido aos centros urbanos e às novas tecnologias. "O sedentarismo é um grande problema da vida moderna, porque hoje em dia quase todo mundo tem acesso a carro. Além de causar artrose, colesterol alto e hipertensão, a falta de exercício físico faz com que a pessoa não tenha uma boa vida social ou em família. O sedentarismo não mata, mas os problemas trazidos por ele sim", diz o especialista.

Ainda segundo Daher, quem está acima do peso, mas pratica algum esporte regularmente, tem uma vida mais saudável que um sedentário em dia com a balança. "Nem sempre ser magro é ser sadio. Alguém magro que não faz exercício não desenvolve musculatura para sustentação do esqueleto", explica.

"Quem está acima do peso, mas pratica algum esporte regularmente, tem uma vida mais saudável que um sedentário em dia com a balança. Nem sempre ser magro é ser sadio".

Ivani Pereira, de 70 anos, não dispensa a academia com acompanhamento profissional. Ela também não fuma, não ingere bebidas alcoólicas e evita consumir refrigerantes, açúcares e comidas gordurosas. "Prefiro prevenir a correr atrás do prejuízo. Com uma certa idade, é normal aparecerem problemas na coluna e para andar. Os exercícios ajudam bastante a amenizá-los", afirma.



Antes de matricular-se na academia, Ivani procurou um médico para saber quais as modalidades indicadas para ela. "Faço alongamento e musculação, mas gosto de tudo. Atualmente, só não faço hidroginástica por falta de tempo", conta a aposentada.

Segundo a preparadora física Simone Simões, de São Paulo, os benefícios do esporte são basicamente os mesmos para pessoas mais jovens ou acima de 50 anos. "A qualidade de vida aumenta, o estresse diminui, minimiza os sintomas do envelhecimento e a flexibilidade do dia-a-dia melhora", afirma ela.

Se você está acima do peso e sente dores nas articulações, o ideal é começar com exercícios aquáticos, como a hidroginástica e a natação, para ter pouco impacto, de acordo com Simone. Quem tem muita dificuldade para se locomover, precisa de um tratamento específico e adequado, para não se prejudicar ainda mais.

Os obesos também necessitam de cuidados especiais, pois na maioria das vezes possuem outras patologias, entre elas, hipertensão e diabetes.

Para evitar problemas, antes de iniciar qualquer atividade física é necessário consultar um especialista. "A maioria da população procura um médico em razão de alguma dor já existente. Quando tratada com atividades físicas programadas, ao invés de remédios, 90% mostram melhorias", finaliza o ortopedista Samir Daher.