Saúde está em alerta com aumento de notificações de dengue

O setor de saúde pública da Prefeitura de Corumbá está em alerta com o aumento das notificações de casos de dengue na cidade. Os trabalhos para eliminar os focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da doença, foram intensificados.

Segundo a Secretaria Executiva de Saúde Pública, as notificações vêm

aumentando desde o final do mês de novembro. "A média, naquela época, estava em seis notificações. Na semana passada, por exemplo, tivemos 11 casos e hoje, quinta-feira, pela manhã, já estávamos com 11, tudo indicando que vamos fechar a semana com um número maior", disse a coordenadora de endemias da pasta, Viviane Ametlla.

Ela explica que, aliado ao ambiente propício à proliferação do mosquito - quente e úmido - à falta de limpeza dos quintais preocupa. "Ainda estamos encontrando muitos imóveis com quintais sujos, com focos de proliferação do mosquito. Se o proprietário não tomar as devidas providências, a situação pode se complicar", alertou, lembrando que a população também tem que contribuir e manter seus imóveis limpos.

"A Prefeitura tem feito a sua parte. Os agentes estão desenvolvendo ações constantes. Mas somente isto não resolve. Tem que haver colaboração da população. A situação é preocupante, principalmente porque estamos em um período de chuvas e isto contribui para a proliferação do mosquito", reforçou.

A coordenadora lembra que, em dezembro de 2006, a situação era diferente. Na época, um levantamento mensal da Secretaria Executiva de Saúde Pública comprovou queda no índice de infestação da larva do mosquito aedes aegypti. No período, foi registrado 1,83%, abaixo dos 2,38% de dezembro de 2005. Agora, a tendência é subir.

"Tudo está sendo feito para redução do índice. Estamos com mutirões

constantes, gincanas escolares e outras ações. Mas, somente isto não está sendo suficiente. Por isso mesmo, a população tem que participar mais e ajudar a saúde, fazendo a limpeza de seus quintais, acabando com os focos de proliferação da larva do mosquito. Isto tem que ser feito constantemente", concluiu.