Xuxa viaja pelo mundo em seu especial de Natal

Na véspera do Natal, dia 24, Xuxa faz uma viagem pelo mundo, explorando a importância, a beleza e a alegria das festividades de diferentes culturas e religiões.

O especial mostra a comemoração do Ano Novo chinês; os festejos pelo nascimento, morte e iluminação de Buda, na Índia; a Kwanzaa, celebração da cultura negra norte-americana; o Ramadan, dos muçulmanos, e a Hanukkah, da religião judaica; além do Natal em diferentes países da Europa e da América Latina.

"Em 2005, o programa apresentou as diferentes festas natalinas que são encontradas de norte a sul do Brasil. Foi uma homenagem à cultura brasileira. Este ano, queremos mostrar as festividades em diferentes partes do mundo, fazendo um giro pelas diversas culturas", explica Fabrício Mamberti, diretor geral do especial.

Além de números musicais de Gabriel Pensador, Olodum, As Chicas e Lenine, o programa tem a participação do ator Caco Ciocler, que, ao lado de Xuxa, apresenta as curiosidades de cada uma dessas festas.

Especial de Natal Xuxa será exibido no dia 24, logo após o Desenho Especial Shrek The Halls.