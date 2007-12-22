Brad Pitt e A. Jolie fazem milagre de Natal

Brad Pitt e Angelina Jolie fizeram um verdadeiro milagre de Natal na vida de um modesto lojista da Califórnia, fazendo as vendas de sua loja, que são sempre muito fracas, mesmo nessa época, crescerem vertiginosamente, além de lhe darem uma polpuda gorjeta.
O proprietário da loja The Blessing (A Benção) na zona norte de Hollywood, mal pôde acreditar na sorte quando viu o famoso casal entrando em seu estabelecimento para comprar presentes para sua ninhada multicultural composta pelo cambojano Maddox, 6, o vietnamita Pax,3, a etíope Zahara, 2 e Shiloh, a única filha biológica, 17 meses.
Pitt e Jolie posaram para fotos com a família do lojista e além de fazerem compras deram uma generosa gorjeta de US$ 130.
Desde a visita, os negócios prosperaram, segundo contou o feliz proprietário ao site TMZ.com.
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