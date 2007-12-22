Chocolate amargo faz bem, mas nem sempre, diz revista científica

As alegações de que o chocolate amargo faz bem podem não ser sempre verdadeiras, segundo um artigo da revista científica "The Lancet".
Esse tipo de chocolate é considerado rico em flavonóides, uma substância amarga encontrada em plantas e que traz benefícios à saúde.
No entanto, segundo um editorial na última edição da revista, muitos fabricantes retiram os flavonóides do chocolate para dar um gosto mais agradável ao alimento e "até mesmo um chocolate com aparência escura pode não ter" a substância.
A revista observa ainda que os consumidores não sabem a quantidade de flavonóides em um chocolate "pois os fabricantes raramente colocam esta informação nos rótulos de seus produtos".
Calorias e gordura
Mesmo quando os flavonóides estão presentes no chocolate amargo, existe outro problema: a gordura, o açúcar e o excesso de calorias, diz a The Lancet.
Para ter algum benefício à saúde, aqueles que consomem uma quantidade moderada desse chocolate teriam que levar em conta esses fatores nocivos e buscar um equilíbrio, diminuindo o consumo de outros alimentos.
Segundo o texto, "a melhor e mais simples mensagem de saúde seria ficar longe de chocolate e ter uma dieta saudável e balanceada, com pouco açúcar, sal, gordura e muitas frutas e vegetais frescos".
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