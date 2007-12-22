Daniella Cicarelli sai queimada da MTV

A cúpula da MTV achou que Daniella Cicarelli não jogou limpo ao deixar de admitir que estava negociando com outro canal. Ela conversou com a Rede TV!, mas assinou contrato com a Band. Cicarelli enrolou a MTV, dando esperanças de que iria renovar o contrato, que venceria no fim do mês. Chegou até a gravar pilotos de novos programas. A assessoria dela não comenta o assunto.

Agradou

Wagner Moura renovou contrato para continuar ao lado de Juliana Paes no comercial da Antarctica. Inicialmente, seria apenas uma participação, mas o ator pode virar garoto-propaganda oficial. Wagner, que operou o calcanhar, chegou de muletas ao Bar da Boa para gravar.

Primeiro filho

Danielle Winits posou para fotos na porta da maternidade com Noah. O próximo passo é mostrá-lo em capa de revista. Estilo Angélica e Huck.

Luiza Brunet vai sambar em "Duas Caras"

Solteira e em forma, Luiza Brunet gravou, no Rio, participação em "Duas Caras", da Globo, que vai ao ar hoje. Ela vai ensinar Andréa Bijou (Débora Nascimento), madrinha da Portelinha, a sambar. Gravaram também a Velha Guarda da Portela e Martinho da Vila.