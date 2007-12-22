Danielle Winits deixa o hospital com o pequeno Noah



Felicidade geral! Danielle Winits e Cássio Reis deixaram a Clínica Perinatal, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, com o pequeno Noah, na manhã deste sábado (22). A atriz e o bebê já haviam recebido alta hospitalar, mas Winits preferiu deixar o local hoje por conta do trânsito.

Noah chegou ao mundo na manhã do último dia 19, medindo 51cm e pesando 3.470kg.

Durante todos esses dias, Winits recebeu a visita de amigos e familiares. Dentre as celebridades que passaram por lá estavam Carolina Dieckmann e Carolina Ferraz.

Na tarde da última quinta-feira (20), Cássio Reis ganhou o carinho de seus pais, Dona Vanice e Seu Cássio e se emocionou. Ao encontrar a imprensa ali presente, o ator não se conteve e chorou de emoção ao falar de Noah.

O nome do pequeno tem origem hebraica e significa repouso, paz e tranqüilidade. O Torá conta que Noah foi o personagem principal do episódio do Dilúvio.



