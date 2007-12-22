Não era meu objetivo apresentar um programa de clipes, diz Cicarelli sobre MTV

Daniella Cicarelli diz estar triste por deixar a MTV, informa a colunista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

"Foi um casamento perfeito. Chegou ao fim, mas com muita amizade", disse a apresentadora, que ainda não sabe se irá para a Band.

"Gosto de fazer programa de auditório e a MTV quer focar mais em música. Não sou do núcleo da música. Até gosto. Nasci ouvindo Rolling Stones, curto Chico, Caetano. Mas não era meu objetivo apresentar um programa de clipes, como estava previsto", completou.

Em janeiro de 2008, Daniella Cicarelli deve oficializar as negociações e assinar contrato com a Band. A modelo também chegou a ser sondada para comandar uma atração de namoro na Rede TV!, mas as negociações fracassaram devido ao clima de ciumeira causado nos bastidores da emissora de Alphaville.