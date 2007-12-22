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Óleos essenciais de andiroba e de citronela repelem moscas e mosquitos

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 22/12/2007 às 14:44

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Com o verão, chegam também moscas e mosquitos que incomodam e podem transmitir doenças. Para mantê-los longe, são comumente usados inseticidas em spray ou elétricos, mas há outras alternativas.


Especialistas sugerem óleos essenciais de andiroba e de citronela. "O cheiro forte causa uma intoxicação nos insetos semelhante à que ocorre por ação dos inseticidas", afirma Odair Bueno, do departamento de entomologia urbana do Centro de Estudos de Insetos Sociais da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Rio Claro (SP).


As velas feitas desses óleos são as mais indicadas, pois o calor facilita a propagação do cheiro. "No entanto, o mosquito da dengue ataca de manhã, horário em que as pessoas não têm costume de acendê-las", alerta João Juste, pesquisador da unidade laboratorial de referência em pragas urbanas do Instituto Biológico. Por isso, ele também aconselha o uso de mosquiteiros.


Contra as moscas, Bueno indica vinagre. "Colocado em uma vasilha, ele volatiliza, tem efeito semelhante ao do inseticida e afasta também as moscas-das-frutas." Outra idéia é usar as fitas adesivas disponíveis no mercado para esse fim.


Além dessas medidas, destrua depósitos de água parada (para evitar a reprodução do Aedes aegypti, que transmite a dengue) e mantenha os jardins aparados -o mosquito "culex", que aparece à noite, se reproduz nesses ambientes.

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