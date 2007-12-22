Saiba o que vai acontecer nas novelas da Globo neste sábado

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Escobar diz a Cândida e Chico que Henrique sofreu um trauma na coluna e recomenda que eles consultem um especialista. Germano conta a Trajano que, na caçada à onça, seu lampião apagou e Henrique quase o atingiu. Henrique pergunta a Laura se foi mesmo Miguel que ajudou Faustino a tirá-lo da água e ela confirma. Laura diz que errou muito e pede perdão. Henrique implora que ela não fique com ele por piedade e pede para falar com Miguel. Cândida fica pasma ao saber que Faustino ajudou no resgate do neto. Viriato procura a melhor chave da cidade para entregar ao arcebispo. Laura arruma as malas e avisa Iraci que vai morar na casa de Cândida. Faustino se recusa a receber uma recompensa de Cândida. Laura fica confusa quando Inácio apresenta Mariana como sua sobrinha e Miguel diz que eles são como primos. Laura avisa Miguel que Henrique quer falar com ele. Chico fica apreensivo quando Trajano insiste em conversar com Valdenor, que conta ao delegado que eles atingiram um bezerro pensando ser a onça. Ele revela também que Chico não estava no grupo quando isto aconteceu. Cândida tenta impedir que Laura fique em sua casa, mas ela a enfrenta. Clemente confessa a Dioclécio que ama Guilhermina. Gaspar e Noronha voltam para Passaperto. Guilhermina vai atrás de Gaspar e Clemente a segue. Henrique agradece Miguel e pede que Laura decida se vai ficar ao lado do homem de quem não gosta ou seguir com Miguel, a quem ela realmente ama.



Sete Pecados (Globo, 19h)

Tamires confessa a Elvira que Rodolfo a subornou para destruir seu casamento. Otília encontra no sótão de casa uma coleção de vasos valiosos. Marli e Clarice correm para o hospital para encontrar Eliete. Flávio diz a Clarice para gastar o que for preciso para salvar a vida de Eliete. Marli chama Ariel ao hospital. Daniela desconfia que Eliete tenha passado mal após ver Simone e Ariel juntos. Aquiles e Ariel discutem. Ariel diz estar saturado de reclamações e vai embora do hospital. Eliete dá a luz a uma menina. Carla fica com ciúmes de Aquiles e Eliete. Aquiles se irrita e diz que sabe que Carla só está com ele para ter um álibi pela morte de Barão. A enfermeira chama Aquiles para ver o bebê pensando que ele é o pai. Eliete recupera os sentidos e se emociona ao ver Aquiles com seu bebê. Elvira briga com Rodolfo e quebra todos os vasos preciosos de Otília. Elvira pede perdão a Régis. Régis diz a Elvira que já não confia mais nela. Os dois discutem. Eliete fica decepcionada ao saber que Ariel foi embora do hospital antes do nascimento de seu bebê. Clarice a convida para morar em sua casa. Gina é discriminada pelos alunos no colégio. Márcia manda Gina ir embora. Miriam fica sem saber o que fazer. Eliete termina com Ariel. Juju pede a Adriano que vá buscar o resultado dos exames com ela. Rebeca consegue o endereço da galeria de arte onde Ágatha comprou a estátua e entrega a Beatriz.

Duas Caras (Globo, 21h)

Shirley ajuda Célia e Clarissa a chegarem à quadra. Solange decide não ficar sozinha em casa. Ferraço tranqüiliza Sílvia, pois tem gerador em casa. Branca e Macieira se divertem juntos. Débora pede que Antônio tome um banho para tirar o cheiro de graxa. Débora vasculha a casa e encontra uma caixa cheia de dinheiro e alguns dobrões de ouro. Narciso leva Maria Paula em casa e pede para conhecer Renato. Maria Paula encontra Claudius com Renato no quarto. Maria Paula apresenta Claudius a Narciso. Narciso, constrangido, resolve ir embora. Alzira olha Dorgival, que finge não se importar com ela. Jojô torce para a luz voltar. Maria Paula se justifica por ter chegado em casa com Narciso. Claudius garante que não cobrou nada. Ela pede que eles voltem a ficar juntos, mas Claudius exige que ela resolva antes seu problema com o ex-marido. Bernardinho diz a Sabrina que a ama, mas ela responde que ele vai acabar mesmo é com uma patricinha. Ele diz que pode ficar com as duas e ela revida. Amélia avisa Juvenal que Zé fugiu. Juvenal encontra Zé em seu camarote e o impede de beber. Solange torce o pé e é socorrida por Lisboa. Célia chama Duda e Clarissa morre de vergonha, quando a mãe sugere que os dois dêem uma volta. Débora garante que Antonio será cliente preferencial e pede uma gorjeta. Depois, entrega dinheiro a Bernardo para ele renovar o estoque. Waterloo mostra para Lobato a passagem para a Portelinha. A luz volta à quadra. A bateria da escola toca para os bambas do samba que chegam.